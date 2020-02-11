【武漢肺炎】台灣提高港澳旅遊警示至最高第3級：避免非必要旅遊

武漢肺炎疫情持續蔓延，台灣中央流行疫情指揮中心今天（11日）宣布提高多地旅遊疫情建議等級，港澳為第三級警告（Warning），民眾避免非必要旅遊；新加坡為第二級警示（Alert），民眾應加強防護；泰國為第一級注意（Watch），民眾應遵守預防措施。

台灣中央流行疫情指揮中心今天（11日）宣布提高多地旅遊疫情建議等級，港澳為第三級警告（Warning）。圖為2月7日，香港在地鐵站的行人都戴上口罩。（AP）

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部部長陳時中在記者會上表示，新冠肺炎個案持續增加，即日起提升多地旅遊疫情建議等級，其中香港已出現無明顯感染源社區傳播及群聚，港澳提升至第三級警告（Warning），民眾避免至當地所有非必要旅遊。

陳時中指，新加坡超過一半確診病例為當地感染且出現第三波傳染，並爆發輸出他國的會議群聚感染事件，提升至第二級警示（Alert），民眾至當地應採取加強防護措施。

陳時中又指，泰國也已出現未確定感染源個案及第三波傳染，但該國卻未對來自中國大陸旅客採取相關入境管制或檢疫措施，提升至第一級注意（Watch），民眾應遵守當地的一般預防措施。

根據資料，台灣的國際旅遊疫情建議等級分為三級，最低為第一級「注意」（Watch），第二級為警示（Alert），最高為第三級「警告」（Warning）。

（中央社）