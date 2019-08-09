百歲郝柏村出回憶錄盛讚兩蔣　批馬英九破壞義務兵役制

昨天（8日）是曾任台灣參謀總長、國防部長、行政院院長等職務的陸軍一級上將郝柏村的百歲生日，他也選在當天發表回憶錄。郝柏村因健康狀況未出席其回憶錄發布儀式，由其長子、國民黨副主席郝龍斌代為致謝。 據悉，郝柏村在書中不僅回憶了其軍人及從政經歷，還在書中批評馬英九時期義務兵役制被破壞。

郝柏村之子，國民黨副主席郝龍斌代其參加發布會致謝。（網絡圖片）

雖然郝柏村本人未能到場，不過，天下文化出版社製作了一個《郝柏村回憶錄》的影片，開場從郝柏村在2014年重返抗日戰場說起。

短片中，郝柏村說：「我們蔣委員長所領導的八年抗戰，堅持抗戰到底，取消了不平等條約，收復了我們失土，保護我們國家領土主權完整，這才是我們今天一切幸福的根本。」

在《回憶錄》中，郝柏村回憶了他接任總統府侍衛長的經歷，他表示，自己並非出身官邸、又不是浙江人，雖然擔心「伴君如伴虎」，但最終還是深獲蔣氏父子肯定，為他後來的軍中發展鋪下坦途。

馬英九參加了回憶錄發布會。（網絡圖片）

郝柏村亦談及兩岸統獨的問題。郝柏村指出，獨是絕路，而統取決於兩岸人民的共識，非單一方面所能決定，但統是兩岸和平的基礎，對台灣有利，統的時機與條件，必須由兩岸人民所公認。台獨則會引來戰爭，必陷台灣人民於水深火熱之中。

斥「台獨就是騙局」

郝柏村表示，台獨分子假冒民主的手法實現其夢想，洗腦麻醉台灣的年輕世代，大行掛著中華民國招牌的實質台獨，「台獨就是騙局」。他說，要認同中華民族，以棄獨、不武、緩統，作為兩岸長期和平發展的基本路線，必為台灣人民帶來和平幸福。

郝柏村還在書中批評前總統馬英九任內，為安撫士兵禁閉死亡案，一夜廢除軍法制度，並任由義務兵役制被破壞，犯了違背軍事專業的重大錯誤。

郝柏村在書中指出，過去政客型將領取消符合實戰的嚴格訓練課目，他原本期望馬總統任內導正，馬確實恢復宣讀軍人讀訓、營區蔣公銅像、呼口號等，卻又犯了違背軍事專業的重大錯誤。

郝柏村表示，前總統陳水扁時代開始，為了爭取選票一再縮短役期，還開放替代役，讓義務兵制度面目全非。

針對軍審制度，郝柏村也提到，軍法是統帥權的一部分，不是司法權的一部分，憲法也規定現役軍人必受軍法管轄，英、美、法等世界民主強國均是如此，台灣卻為安撫一件士兵坐禁閉室死亡案，一夜之間廢止軍法制度，完全摧毀軍事領導的根基。

馬英九未回應被批事項

出席新書會的馬英九表示，這是一部用鮮血寫成、捍衛中華民國的史詩，並指郝是好長官，也願意提攜後進。被問及在書中被批評一事，馬以趕行程為由沒有回應。