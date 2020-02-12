【國民黨主席之爭】江啟臣：兩岸最大距離非台灣海峽　是民主自由

國民黨在2月12日舉辦黨主席補選政見發表會，兩位候選人包括立法委員江啟臣、前台北市長郝龍斌均出席發表政見，層面涵蓋黨務改革、青年栽培等，然而雙方的兩岸論述，更是外界關注焦點。江 啟臣指出，九二共識已舊，年輕人未必覺得這個共識能夠代表自己，國民黨的兩岸論述如何在兩岸間締造新的信任基礎，他主張開放討論凝聚共識。不過江啟臣也提到，兩岸最大的距離不是台灣海峽，而是民主自由，對於未來的兩岸關係，堅守台灣的民主自由是底線，以保留給下一代「選擇」的權利。

郝龍斌（左）、江啟臣（右）出席國民黨主席補選政見會，並於開場時與國民黨代理主席林榮德（中）合影。（洪嘉徽／多維新聞）

江啟臣在政見中指出，過去國民黨曾搭建起九二共識這個兩岸良性互動的基礎，但隨著台灣內部、兩岸及國際局勢變遷，九二共識確實面對不少挑戰。首先，九二共識有點「舊」了，1992年時自己也才滿20歲，而當年台灣總統甚至尚未直選，不管當年兩岸當局有過什麼共識，比他還年輕的台灣人，未必由衷認同這個 「共識」能代表自己。

江啟臣在國民黨主席補選政見會中表示，兩岸最大的距離不是台海，而是民主自由，未來的兩岸關係中，堅守台灣民主是底線，以保留給下一代選擇的權利。（洪嘉徽／多維新聞）

其次，九二共識過去有用，是因為它容許兩「各自表述」的模糊空間，但去年初，大陸在談到九二共識時強調「兩岸要共謀統一」，並指向「一國兩制台灣方案」，壓縮了這個概念的彈性。民進黨又順勢偷換概念，把台灣民眾對一國兩制的恐懼，延伸為對九二共識的疑慮。

江啟臣指出，加上去年香港反修例事件，以及眼前爆發的武漢肺炎疫情，都凸顯中共極權威權的控管，已經成為風險的溫床。這些事件，都導致台灣民眾對中共當局的疑慮，連帶衝擊到對九二共識的接受度。因此，九二共識不僅顯得過時、欠缺彈性，也逐漸流失民眾信任。當中美地緣對峙的升高，也迫使台灣需要重新平衡兩岸定位。

江啟臣表示，未來應該如何延續九二共識「擱置主權爭議、求同存異、務實交流」的智慧，重新思考國民黨的兩岸論述締造新的兩岸信任基礎，他主張開放討論、展開辯論，最後凝聚黨內共識。不過，基於台灣民主，未來兩岸關係的任何調整，都必須先爭取台灣民意的授權，不是任何人能片面決定，同時堅守民主自由是不能退縮的底線，讓下一代有選擇的權利。

接著媒體提問，馬英九過去也強調，一中各表不會表成兩個中國、一中一台，或台灣獨立。如果要求對岸承認中華民國，兩岸關係是否進入兩國論？這樣的方向與民進黨獨台路線又差在哪裡？台獨或獨台是國民黨的選擇？

對此，江啟臣回答，當今的兩岸關係已經不是1992年甚至是1949年的關係，況且談兩岸問題也不可不可慮美國等國際霸權的想法，然而擱置政治爭議和主權爭議是九二共識背後最重要的目標，畢竟兩岸交流的實際議題還是要解決，本次防疫就是實例，相信病毒也分不清什麼叫一中或一中各表。

江啟臣指出，在兩岸交流之中，「我們有必要堅持我們的主權，而這個主權的意涵，回到憲法就非常清楚，就是指中華民國，我們要求對岸正視。對岸到目前仍不承認我們的主權，也不承認我們的治權，僅不否認治權，其實不管叫九二共識或二零共識，倘若不能解決交流問題，這些共識的意義並不大。」

江啟臣強調，共識可以談，但不要忘記兩岸最大的距離不是台灣海峽，而是民主自由，留給下一代選擇的權利，也是基於台灣目前的民主制度，而這也是年輕人在2020年台灣總統大選之中很重要的考量，如何確保生活方式不被侵犯且改變，「對於我們的下一代，我們必須替他們著想。」

江啟臣指出，至於所謂的台獨，「我們反對的是法理台獨，因為連蔡英文政府都說中華民國是獨立國家，因此沒有獨立的問題。」