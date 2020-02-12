【國民黨主席之爭】洪秀柱：不能走民進黨路線，主席補選應暫緩

當前角逐國民黨主席補選的前台北市長郝龍斌，以及立法委員江啟臣，不約而同都將國民黨的兩岸路線視為檢討對象。 不過，前國民黨主席洪秀柱在2月12日對外呼籲，國民黨更需要痛定思痛告訴民眾黨的路線，不能跟著民進黨的腳步放棄自己的核心價值，九二共識的內容相當重要，也符合中華民國憲法的準則。洪秀柱呼籲，國民黨主席補選應暫緩，直到等待2021年新任黨主席選舉到來，這段時間就專心改革以及協助武漢肺炎防疫。

在國民黨正在辦理黨主席補選之際，前主席洪秀柱籲，國民黨不能跟著民進黨的腳步放棄自己的核心價值，九二共識內容重要，也符合中華民國憲法的準則。（洪秀柱辦公室提供）

洪秀柱2月12日接受聯訪時表示，當前台灣社會正在迫切防疫，國民黨卻在進行黨主席補選跟全體中常委選舉，但這是不是目前黨最重要的工作？畢竟疫情在三月、四月可能出現高峰期，此外，國民黨更需要痛定思痛告訴民眾黨的路線，怎麼用人民可以理解的方式鋪成黨的路線還有改革方向，「我們不能跟著民進黨的腳步而放棄自己的核心價值」，這是不少愛護黨的黨員甚為憂心的地方。

洪秀柱指出，更何況在高雄，民進黨正無所不用其極對韓國瑜展開政治追殺，對此情況如何協助高雄、協助韓國瑜，這些都是迫切處理的。但是，直接等到下次新任黨主席選舉或許也僅是她個人想法，可是無論如何，黨主席補選起碼要避開武漢肺炎的疫情高峰期。

武漢台商包機返台事件，似乎引起兩岸間的矛盾，對此洪秀柱表示，她質疑，武漢台商包機是真的有確診病例出現嗎？為什麼也有消息說根本沒這回事？如果確診病例消息是假的，為什麼要放出這個消息，是不是要徒增社會的恐慌？

洪秀柱說，現在我們的敵人是病菌，不是國人同胞，更不是台商朋友，我們卻利用這個機會製造內部的對立分化，對大陸更加仇視，用這種方式對待生病的人以及疫情嚴重的地區。如果未來有一天台灣也發生這種情況，別人也有同樣的方式看待我們，我們又該如何自處？幫助別人就是幫助自己，我們應該有同理心，共同做好防疫工作。

至於國民黨的改革方面，洪秀柱表示，這段期間自己並未看到國民黨大破大立拚改革，這些年來，很多人批評國民過度親共，但到現在為止，除了說捍衛中華民國之外，檯面上哪個政治人物說要捍衛中華民國憲法？我們是不是該朝著憲法路線去做？那到底國民黨的中心思想跟核心價值是什麼？民眾都不知道國民黨的中心思想是什麼，也就沒了方向，沒有方向就談不上兩岸的路線，這是黨內必須形成共識的地方。

另外，也有輿論質疑，不要九二共識的國民黨，跟民進黨又有什麼差別？對此，洪秀柱表示，九二共識內容是什麼？怎麼來的？台灣十個人中可能有九個都不知道，既然這樣，那你又在反對什麼？也許九二共識的名字不好可以改，但內容必須攤出來講，不能不明就裡反對，到底台灣社會是否需要九二共識的內容？把內容打開看，相信會有很多人覺得重要，畢竟這完全合乎中華民國憲法的準則。