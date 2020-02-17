【武漢疫情】互控阻撓武漢台人返鄉　陸批台「信口雌黃」

自從第一批滯留武漢的台人包機於2月3日抵台後，兩岸雙方因名單、確診病例與後續包機等問題，展開近兩週的政治口水戰。台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前披露，台灣與大陸一度達成第二班包機由台灣華航執飛，然陸方突變卦，堅持由大陸東航執飛，並要求班次增為5班，雙方協商破局。

對此，大陸國台辦發言人馬曉光於北京時間2月15日回應稱，「2月9日台方不但沒有同意東航運送，反而橫生枝節，提出擬由華航班機執行下一航次任務，並提交一份121人的優先返回名單」。並不點名批評「台灣防疫機構負責人」冷血、信口雌黃、說的完全是謊言。

馬曉光接受新華社專訪時詳述兩岸透過民航管道溝通包機的過程，並稱台方說法完全是謊言。（新華社）

綜合台灣《聯合報》等媒體報道，當地時間2月14日，陳時中表示，對於第二班包機，兩岸一度在2月9日達成初步共識，由華航執行輸運任務，並依台方提出的弱勢優先原則的121名台人帶回；豈料，陸方日前突變卦，堅持東航執行輸運任務，並要求輸運979人、載運班次從一班增為五班，最後宣告破局。

陳時中指出，台方包機防疫計劃都已完成整備，隨時都可以執行任務，但經多方溝通，陸方仍以各種理由拖延、拒絕合作，並再三堅持要以東航執行任務；若循首次包機模式返台，台人將承擔非常大的風險，也會增加兩岸不必要的誤會，他對於陸方的堅持「無法理解」，並表達高度遺憾。

隔日，馬曉光接受新華社專訪時指出，台灣防疫機構負責人的說法「完全罔顧事實，純屬信口雌黃。」他說，「2月9日台方不但沒有同意東航運送，反而橫生枝節，提出擬由華航班機執行下一航次任務，並提交一份121人的優先返回名單」。

馬曉光並一一詳述兩岸從2月3日起，每天透過「民航聯繫管道」溝通的全過程。稱「事實清楚表明，台灣防疫機構負責人所說的完全是謊言。」

另一方面，馬曉光表示，正是這位「台灣防疫機構負責人」宣稱，首批返台的台胞出現一個新冠肺炎確診病例，引發島內炒作，成為台方阻擋在鄂台胞回家的藉口。但武漢市台辦根據掌握的具體、確鑿事實，發現台方宣布的這個確診病例存在很多既不符合醫學規範、也明顯有悖常理的疑點，因此提出七點質疑。

馬曉光表示，但從2月8日到現在，「台灣防疫機構負責人」除了支吾搪塞，對七點質疑一直諱莫如深。「就是這樣一個疑點重重的病例，卻被台灣方面大做文章，成為阻擋東航執飛運送的一個理由。」

針對包機問題，兩岸已陷入彷佛無止盡的相互指責，陳時中日前稱無法理解陸方由東航執飛的堅持。

馬曉光說，在運送在鄂台胞返鄉這件事情上，事實清清楚楚，台灣方面先是以防疫優先、弱勢優先、防疫能量不足為藉口，後來又橫生枝節提出由華航接運，總是在不斷尋找藉口、變化手法，百般拖延阻擋東航實施運送。

馬曉光最後表示，「我們敦促民進黨當局，不要把一己私利凌駕於台胞的利益之上，應當儘快同意東航運送，讓在鄂台胞早日順利回家。」