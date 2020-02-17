【武漢肺炎】台現首宗死亡個案　國民黨團籲升級指揮閣揆坐鎮

全球的新型冠狀病毒肺炎病例持續增加，世界各地也紛紛面對社區感染與患者病逝的情況，近日台灣也於2月16日傳出首宗死亡病例。對此，國民黨立法院黨團於2月17日表示，基於台灣疫情發展已經符合社區感染定義，故強烈呼籲蔡英文政府立即提高防疫等級，由閣揆坐鎮指揮，以整合各部會協調防疫工作。

台灣中央流行疫情指揮中心於2月16日公布兩名確診病例，而其中一名已於15日病逝，另一名則是逝者的弟弟，而目前疾管署正在積極還原亡故病例的感染來源。國民黨立法院黨團總召林為洲表示，16日的確診死亡病例，已經拿到準社區感染的程度，故以當前疫情嚴重的情況下，行政院應即刻啟動開設1級防疫指揮中心。

國民黨立法院黨團主張，當台灣已經出現首位因武漢肺炎死亡的病例之後，政府應主動調整流行疫情指揮中心層級。（國民黨立法院黨團提供）

雖對目前流行疫情指揮中心指揮官陳時中表現表達肯定之意，但林為洲仍指出從台教育部宣布學校開學時，學生必須戴口罩上課，爾後又因口罩不足，擔心發生群聚感染而宣布延後開學，再到陸委會發布的非台籍陸配子女可來台團聚政策惹議，最後則是台駐日代表謝長廷自稱滯留在日本的鑽石公主號郵輪上的台籍旅客，返台後無需再度隔離兩周，卻又遭防疫指揮中心否決等事件看來，林為洲發現，陳時中陸續在橫向聯繫其他部會協調時出現不同調，某種程度也讓陳力不從心。

為避免部會再度出現決策不協調的問題，林為洲認為，當前防疫中心應由閣揆親自坐鎮指揮，並整合協調各部會防疫政策，以減少政府政策一變再變，讓民眾無所適從的情況。

國民黨立委陳以信認為，1級疫情指揮中心跟2級指揮中心開設的最大差異在於，政府應充分整合各部會在疫情擴大發生期間，仍能持續在金融、交通、水電等民生設施持續營運，確保公共服務的能量。由於1級疫情指揮中心指揮官將由閣揆指派，陳以信建議政府可指派具公衛背景的陳建仁或賴清德，以安定民心。

雖然藍營拋出呼籲盼執政黨能提高防疫中心的等級，但民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬認為，基於當前防疫中心的資訊與指揮應有足夠的社會公信力，亦有國際級的權威，建議關心的意見領袖者能夠繼續支持，畢竟善意多言恐反制造恐慌，無助於防疫。

民進黨立委范雲也在傳媒訪問時指出，台灣社會普遍讚揚陳時中的專業表現，雖然她能理解在野黨對於防疫議題的關心，但基於防疫尊重專業，她認為防疫中心是否升級的議題應交由防疫中心決定。