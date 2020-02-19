承諾助韓渡過罷免案　郝龍斌：韓國瑜是國民黨的驕傲

正在角逐國民黨主席補選的前台北市長郝龍斌，在2月19日透過網路直播表示，未來若當選國民黨黨主席，第一要務便是幫助韓國瑜免除被罷免的威脅，因為高雄市過去20多年來都由民進黨主政，韓國瑜既然能在高雄打下一片江山，應該要珍惜這樣的戰果，讓韓國瑜在高雄好好施政，爭取高雄市民的支持與認同。

郝龍斌認為，韓國瑜既然能在高雄打下一片江山，應該要珍惜這樣的戰果，未來若當選國民黨黨主席，第一要務便是幫助韓國瑜免除被罷免的威脅。（洪嘉徽／多維新聞）

郝龍斌表示，自己20幾年前就認識韓國瑜，那時兩人均擔任立法委員，他對韓國瑜當時的印象就是敢衝、敢撞、敢說話的人，而且反應非常快，是國民黨立院黨團的重要戰將。對於韓國瑜任職北農時期的表現，郝龍斌也加以肯定，他認為韓國瑜確保了農民生計以及消費者權益。

郝龍斌指，自己若當選黨主席，要馬上幫助韓國瑜免除被罷免的威脅，因為高雄市20多年來都是綠地（民進黨執政），韓國瑜能在高雄打下一片江山，這是國民黨從來都沒有的事情，國民黨應該要珍惜這樣的戰果，並讓韓國瑜在高雄好好施政，爭取高雄市民的支持與認同。他說，這一年多來韓國瑜已經讓高雄市政取得長足進步，路燈亮了、馬路平了、水溝也通了，登革熱疫情更獲得控制，國民黨必須協助韓國瑜保存戰果，令高雄市民感受到，國民黨與民進黨在執政表現上的不同。

郝龍斌感嘆，假如2018年沒有韓國瑜，就沒有今天的國民黨。郝龍斌強調，國民黨在2020年台灣總統大選的失敗是非戰之罪，只因仇中反中的心態被民進黨炒作而起，其實韓國瑜是國民黨的驕傲，必須維持住韓國瑜掀起的旋風。