【國民黨主席之爭】郝龍斌拜會洪秀柱　重申反台獨

正在角逐國民黨主席補選的郝龍斌，在2月19日拜會前國民黨主席洪秀柱，郝龍斌稱讚洪秀柱身先士卒，在2020年台灣總統大選中，親自到台南艱困選區參選立法委員，為國民黨開疆闢土。雙方會談近2個小時後，郝龍斌表示，洪秀柱向自己強調，國民黨就是應堅定中華民國憲法路線。郝龍斌則告訴洪秀柱，國民黨的核心價值就是堅持中華民國、反對台獨。

郝龍斌參戰國民黨主席補選，積極爭取黨內山頭支持，先前已拜會馬英九、前台灣立法院長王金平、前國民黨主席朱立倫等，本次則拜會前國民黨主席洪秀柱。（洪嘉徽／多維新聞）

在國民黨青年培育問題，洪秀柱一直主張「用壯育青」，除了讓中生代成為國民黨的骨幹，更要積極「育青」，培育年輕新秀。對此，郝龍斌表示，當時洪秀柱培育的許多年輕人，現在也在政壇嶄露頭角、發光發熱，實際落實青年培育。

郝龍斌拜會洪秀柱，兩人暢談近2小時。（郝龍斌辦公室提供）

郝龍斌指出，這與他提出的「全齡化」概念一樣，國民黨的未來需要老、中、青的支持，若把經驗不足的新兵推上火線，不僅會讓新兵當砲灰，更會連累到整個部隊導致打敗仗。所以應該要建立經驗的傳承，增加年輕人的歷練，但一定要給他們舞台與機會，促進黨內新陳代謝。

兩人談了將近2個小時，郝龍斌感謝洪秀柱提供許多寶貴意見，對他受用無窮。離開前，洪秀柱還特地跟郝龍斌說，「為了黨的將來，你一定要加油。」