【武漢肺炎】台查明首宗死亡個案感染源：曾搭其白牌車的浙江台商

台灣中央流行疫情指揮中心在2月20日下午宣布，已透過檢驗抗體查明台灣首宗新冠肺炎確診死亡個案的感染源，為曾經搭乘死亡個案白牌車的一名浙江台商。 另外，針對2月19日確診近2年無出國史的個案（案24），指揮中心表示，該名北部60歲婦人的病情嚴重，感染源還在追查，是否為社區感染仍有待釐清。

指揮中心表示，為釐清台灣首宗確診病例（案19）的感染源，日前鎖定一名1月22日自浙江返台，曾搭乘死亡個案白牌車的台商，經採血送台大醫院及台灣中央研究院檢驗抗體後，今天（20日）已確認該名台商具新冠肺炎抗體，證實死亡個案是遭該名台商感染。

該名具有武漢肺炎抗體的浙江台商在搭乘死者白牌車時，雖有戴口罩，卻已出現咳嗽症狀，且後續也有呼吸道症狀就醫紀錄，但當時因浙江入境者尚未被列入通報條件，所以未被通報疑似病例。

對於尚未查明感染源的第24例確診個案，指揮官陳時中指出，目前重點的檢測對象為確診個案在住院後的接觸者。（洪嘉徽攝）

針對台灣首宗死亡個案（中部白牌車司機）引發的中部家庭群聚感染事件，指揮中心指出，截至目前掌握接觸者共248人，並已採檢247人，其中4人確診（均為案19家人，已於2月16日至19日陸續公布），217人陰性，26人檢驗中，將持續監測這些接觸者健康情形。

有關近2年無出國史尚未查明感染源的確診個案，指揮中心專家諮詢小組召集人、感染科權威張上淳說，該個案的病情嚴重，扣除死亡個案外，是相對其他確診病例來得嚴重。個案目前還在加護病房、使用呼吸器中。

指揮中心指出，該個案在1月22日出現發燒咳嗽症狀，22日至29日曾4度到診所就醫，被診斷為一般感冒等疾病。後來因症狀沒改善，且出現呼吸急促，29日到醫院急診，診斷為肺炎，30日住院，2月10日轉入加護病房，17日配合指揮中心的流感併發重症檢體檢驗結果為陰性者進行通報採檢，轉收至負壓隔離病房，19日確診新冠肺炎。

指揮官陳時中表示，第24宗確診個案的病程拖得很長，目前列出352名接觸者，需要採檢的對象有118名是家外接觸者、9名是家內接觸者。

陳時中指出，該個案從1月30日住院，且住在一般病房，故這部分追蹤會更加謹慎。這118名家外接觸者中，大部分都是醫護人員，但111名醫護人員的採檢結果為陰性，其餘7人檢驗中，可疑範圍已經逐漸縮小中，採檢結果也很快會出來。