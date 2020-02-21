台教授：台內部民粹情緒高漲，美國或不會出手救台灣

蔡英文在1月11日台灣總統大選中獲得817萬餘票的破紀錄高票順利連任以來，曾有許多學者專家對其提出呼籲，希望民進黨政府能夠調整「反中抗中」路線，讓兩岸關係回到正軌。然而，過了月餘，兩岸非但沒有因抗疫融冰，反倒產生更多齟齬。 對此，台灣國立政治大學外交系教授劉德海認為，台灣的反中情緒已變成「民粹主義」，長久下去，中國大陸會怎麼回應將很難評估。

政治大學教授劉德海。（政大學聲Facebook）

據中評社報道，劉德海稱，台灣在中美兩強之間都應搞好關係，不能偏廢。他認為，若兩岸可以回到「九二共識」，就可有緩解的空間。但如今就連國民黨內都還批評九二共識，「九二共識」其實是最好的籌碼，應要好好把握。

劉德海表示，台灣內部反中民粹情緒高漲，連帶使得武漢的第二班專機都搞不定。他強調，新冠病毒肺炎疫情原本是化解兩岸僵局的一個契機，但民進黨政府仍把所有可能都堵住，連陸委會主委陳明通想要讓陸配子女返回台灣都被否定，他認為看蔡英文看起來並沒想要緩解兩岸僵局。

再者，對於國民黨新科立委吳斯懷提出的「面對戰爭，台灣真的準備好了嗎？」的質疑遭到綠營批判，劉德海認為，吳斯懷提出的說法不是不可能發生，中國大陸的確可能攻打台灣；假若兩岸真的發生戰爭，這些批判吳的人，會入前線保衛台灣嗎？難道他們認為中國大陸不會打台灣？

劉德海從歷史舉例，1962年發生的中印邊境戰爭，印度一直認為中國大陸不會開戰，但最後事與願違。大陸當時為了保住西藏，便非出手不可，因為西藏是其第一核心利益。現在，台灣則是中國大陸的核心利益，為了台灣，中國大陸究竟會怎麼做？從歷史來看，大陸絕對會為了核心利益出手。

日前大陸軍機實行遠海長航訓練時，曾短暫越過海峽中線，並傳曾鎖定台灣F-16戰機。（中央社）

劉德海還認為，美國即將在今年11月進行大選，但中美之間的對抗不會停止，若特朗普（Donald Trump）的競爭對手越強，他一定會用更強的手段，屆時兩岸可能會更緊張。如果中美都訴諸於激進作法，那就不能排除大陸對台動武。

至於中美軍機屢次在台海繞行，劉德海認為，台灣對中國大陸來說是核心利益，大陸是可能為了台灣打仗；但對美國來說，台灣非其主要利益，因此也不會出手救台灣。

劉德海強調，美國是利用台灣獲取自己的利益，並非真的重視台灣，美國只不過是把台灣當籌碼。他也認為，從2014年台灣太陽花、2019年香港反修例到新冠肺炎疫情，大陸對台灣的感受就是兩岸已沒什麼感情，過去試圖從經濟整合、軟性手段到政治整合的發展，卻都沒有讓兩岸從危機變成轉機，一旦軟性統一不可能，對北京來說，也就必須考慮武力。