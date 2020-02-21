【武漢肺炎】蘇貞昌反駁口罩之亂批評：若出口不管制連兩片都沒有

新型冠狀病毒肺炎疫情持續升温，眾人一窩蜂尋找口罩，也使台灣社會陷入所謂的「口罩之亂」，民進黨的行政團隊也備受批評。對此，蘇貞昌2月21日答詢時表示，台灣絕對沒有出現「口罩之亂」，還是全世界口罩最便宜的地方之一，更指出若政府當初沒有全面限制口罩出口，當前台人可能是連一周兩片成人口罩都買不到。

武漢肺炎全球疫情持續升温，眾人一窩蜂尋找口罩，也使台灣社會陷入所謂的「口罩之亂」，民進黨的行政團隊也備受批評。對此，蘇貞昌（中）也在答詢時作出反擊。（洪嘉徽／多維新聞）

即便政府在近日連番加開口罩生產線，全面徵收口罩，並採實名制銷售，但還是有人稱買不到口罩，連在野黨都問「口罩之亂何時休？」蘇貞昌為此在答詢時指出，「口罩沒有亂，全世界台灣口罩最便宜，一個（新台幣）五塊錢，現在有的國家是好幾百塊」，再者口罩是供需問題，政府量入為出，政府第一時間限制口罩出口，卻有人批評政府「沒有人道、沒有人性」。

行政院長蘇貞昌21日在立法院表示，台灣目前已有足夠能量提供，民眾也不會恐慌式購買，圖為民眾21日下午排隊等待藥局口罩開賣。（中央社）

蘇貞昌又說，這群人等到政府推出口罩實名購買制度「七天兩片（成人口罩）」時，又跳出來罵政府，並稱政府應該要讓人多買一點口罩，但「誰不知道要多（賣）一點」，「如果照你當時送給外國、出口沒有管制，連兩片都沒有！」不過政府仍舊忍下外界的批評，並努力提升口罩日生產量。

蘇貞昌指出，在武漢肺炎尚未蔓延台灣之際，台灣僅日產180萬片口罩，目前已經提高到日產500至600萬片口罩，很快台灣將可達到日產1,000萬片口罩，屆時將調整政策，不再讓台灣人一週只能購買兩片口罩，「一定會調整（當前政策）」。