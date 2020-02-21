【武漢肺炎】台不明感染源個案增2家人確診　累計確診達26例

台灣流行疫情指揮中心2月21日下午1時30分召開記者會宣布，台灣新增2例新冠肺炎病例，累計確診數增加至26例。新增的2例確診病例為感染源尚未明確的第24例北部60歲婦人之20歲外孫女（案25）與同住40歲次女（案26），算是家庭內的親密接觸者。 此外，指揮中心表示，鑽石公主號船上預計有19名台人會搭乘包機返台，預計抵台時間為2月21日晚間10時15分。考量日韓疫情嚴峻，指揮中心強調，提高對日韓的旅遊警示勢在必行。

由於近2年無出境史的第24例確診個案尚未找出感染源引發社會不少恐慌和討論，台衛福部長陳時中表示，任何討論都要有科學依據，根據潛伏期14天的假設討論，才不會造成無謂的恐慌。（洪嘉徽/多維新聞）

台流行疫情指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中表示，新增確診的2名個案，算是第24例確診個案（感染源不明、2年無出境史的指標個案）的家庭內親密接觸者，一個是曾於2月11日有去探病，停留5分鐘的外孫女（案25）及同住的次女（案26），兩人都算是家庭內的親密接觸者。

台流行疫情指揮中心指出，案25於1月28日出現咳嗽症狀，31日因發燒就醫，由於持續有咳嗽症狀，又於2月4日、11日就醫；案26無發燒或呼吸道症狀，因食道逆流情形曾於2月3日及6日就醫。 2人因列為案24接觸者，由衛生單位安排採檢並住院隔離，於2月21日確診， 2人皆無境外旅遊史，案24的感染源調查中。

對於感染源不明且2年無出境史的第24例確診個案相關疫調，陳時中指出，目前匡列391位接觸者，已採檢169人，其中2人陽性確診（案25、26）、143人陰性、其餘檢驗中。陳時中表示，目前最重要的疫調對象為相關接觸的醫護人員，已針對接觸者154人，採檢145人，目前129人為陰性，16人檢驗中。

至於第24例時隔29天才確診，這是否與病毒潛伏期長有關，陳時中則說，確診和潛伏期無關，潛伏期指的是被感染後到有症狀產生的時間。

有關台灣首例確診死亡個案（案19），已找出感染源的已故白牌車司機引發的感染風波，陳時中表示此個案對社區的影響應該越來越小。指揮中心指出，案19引發的中部家庭群聚事件，截至目前掌握接觸者共257人，並已採檢256人，其中4人確診（均為案19家人），243人陰性，其餘檢驗中。

針對台北市長柯文哲呼籲台流行疫情指揮中心公開第24例感染源不明個案的相關接觸資訊，陳時中表示，公開的意義不大，該名個案在1月30日就住院，之前（相關接觸對象）都已超過潛伏期。

有關日本鑽石公主號包機返台事宜，台流行疫情指揮中心副指揮官何啟功指出，確定將搭乘包機於今（21）日返台的鑽石公主號台人扣除中5人確診、1人隔離、1名船員隔離為19人。包機任務由中華航空執行，防疫團隊有1名醫師和3名護理人員隨機。可以1人坐1排，醫護人員將坐在隔離區，機上也會預留空間，預防返台途中有緊急狀況可處理。相關登機準備和檢疫工作會比武漢包機嚴謹。

何啟功表示，鑽石公主號台人下機後會送到醫院住院篩檢，採檢2次陰性後須經專家及醫生判定是否能離開醫院到集中檢疫場所隔離。

由於日韓新冠肺炎疫情嚴峻，台流行疫情指揮中心指揮官陳時中21日上午在台灣立法院接受質詢時即表示，現在觀察到兩國有社區傳播情況，日本是散發型社區群聚；韓國則有幾個非常嚴重的特殊據點，如醫院發生院內感染情況，強調很快就會宣布日本、韓國進入旅遊疫情警示第二級，下午陳時中再次強調，提高日韓旅遊警示勢在必行。