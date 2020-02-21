【武漢肺炎】首例病亡案　台立委曝殯葬業者未被告知處理遺體死因

台灣立法院第十屆第一會期於今天（21日）開議，台行政院長蘇貞昌依例率領各部會首長至立法院備詢。針對台灣首例因新型冠狀病毒肺炎病故的個案，擔任質詢首棒的時代力量立委邱顯智指出，處理該名亡者後事的基層殯葬業勞工未被告知自己處理的遺體是武漢肺炎確診患者，僅被告知亡者是患有「第五類傳染病」與Ａ型流感。

擔任質詢首棒，邱顯智從勞權議題、公股銀行超貸議題，問到轉型正義議題，可謂質詢議題廣泛。（洪嘉徽／多維新聞）

邱顯智表示，除了基層殯葬業者不知道他們處理的是武漢肺炎患者的遺體之外，連火化場員工都只是收到殯葬業者提醒，他們才急忙去買雨衣穿上，作為隔離衣使用，故他認為政府應重新檢視因武漢肺炎死亡者的殯葬流程。

除了大爆基層殯葬業勞工不知道自己處理到武漢肺炎確診死者之外，邱顯智更詢問衛福部為何將武漢肺炎列為「第五類傳染病」，明明武漢肺炎的死亡率與其他列於「第五類傳染病」的疾病死亡率不一。

台灣衛福部長陳時中（左）21日在立法院接受備詢。（中央社）

對此，台衛福部部長陳時中表示，醫院確實應告知基層殯葬業勞工自己恐將處理到武漢肺炎確診患者的遺體；至於邱顯智好奇的「第五類傳染病」納入標準，陳時中則說，當初是由專家討論後先將武漢肺炎置於「第五類傳染病」，但未來會因應疫情請專家重新檢討該分類是否恰當。

針對基層殯葬從業者不知道自己接觸到武漢肺炎患者遺體，蘇貞昌也在備詢時表示，假使原先相關規範沒有很清楚，政府將重新盤點檢討殯葬作業是否有未竟之處，使防疫不要出現疏漏。