【武漢肺炎】蔡英文「橫濱模式」葫蘆裏賣的究竟是什麼藥？

近日，新冠病毒肺炎疫情雖在中國大陸有稍微降温的趨勢，但包括韓國、日本、甚至意大利、伊朗等國確診案例都暴增；加上大陸復工開學等因素，仍不應對疫情防治有任何鬆懈。另一方面，全船共有逾600人感染、目前仍停泊在日本橫濱港的郵輪鑽石公主號，台灣已在當地時間2月21號派出專機，接回確診以外的19名台籍旅客。對此，蔡英文大讚日本，並稱這次「橫濱模式」可以做為武漢後續包機的範例。

蔡英文提出橫濱模式，認為可以此做為日後各項包機的借鑑。（Facebook@蔡英文）

蔡英文在其臉書上說道，此趟任務中，台灣有先遣的檢疫人員、隨機的醫護人員，旅客在上飛機前也都進行相關的檢疫工作；機上人員全程配戴口罩、護目鏡、防護衣。飛機降落台灣後，飛機本體和旅客的行李也都做了消毒。

蔡英文表示，透過完整的防疫規劃，充分保護旅客、醫護人員及機組人員的安全，就是最高指導原則。這也說明民進黨政府堅持自己派機進行撤離的原因。她強調，台灣民眾的健康安全與防疫工作的落實，不能打折扣。

同時，蔡英文明白感謝日本政府的協助，她並表示，在後續的防疫及醫療工作上，台日會繼續攜手合作，一起度過挑戰。祈願日本的病患及家屬也都能平安。更重要的是，蔡英文說，有了此次經驗，不管是滯留在武漢或是其他疫區的台灣民眾，民進黨政府都會堅守嚴謹的程序，盡力協商，確保台人的權益與台灣的防疫都能周全。

台灣政府派遣包機接回鑽石公主號郵輪上的台灣旅客19人與1名先遣醫師，21日晚間返抵桃園機場，包機在機棚內停妥後，場邊待命已久的團隊也準備展開作業。（中央社）

然而，須提出質疑的是，蔡英文政府可以迅速地與日方磋商接回這些民眾，卻讓滯留在武漢的台灣民眾繼續枯等。不能說台灣方面沒有努力，但很多事情本就無法「一體適用」；蔡英文喊話大陸不應泛政治化，卻沒想過，自己對大陸的要求，也是再明顯不過的政治舉動。

其實，首架武漢包機除了是由大陸的東航負責航行外，包括確認旅客名單、檢疫等事項，基本上都是陸方主導，台灣的確較為被動；再加上返台旅客中有1人確診，令台灣輿論相當不滿，認為陸方沒有做好檢疫工作，民進黨政府也就打蛇隨棍上，對第二班包機提出更多條件，使得本可藉此契機融冰的兩岸，再度陷入互打口水戰的滑稽局面。

站在大陸的立場出發，若使用台灣的「華航」做包機，有「撤僑」之嫌；而台灣要求使用台灣防疫人員進行登機前的檢疫工作，更有在大陸領土上使用台灣公權力的疑慮。對大陸而言，當然不願意讓台灣有宣傳兩岸「實質兩國」或「一邊一國」的機會。

滯留武漢台人後續包機至今仍無下文，數十名家屬於2月14日下午聚集陸委會前高喊「我們要回家」。（中央社）

而從台灣的角度來看，雖不會明目張膽說要一邊一國，但卻可以利用大陸堅持使用東航、或是大陸提供900多位滯鄂台人名單強加給台灣對外宣稱，是大陸在搞政治動作、是北京把政治考慮置於人道之上。然而，蔡英文的「橫濱模式」說法，強調因為眾人的勇氣、耐心和奉獻讓任務完滿，同時也謝謝日本政府的協助，不免給人藉機「抑陸揚日」的感受，在台灣社會「反中抗中」意識仍酣的現在，持續增添「反中」子彈。

無可否認的，兩岸在武漢包機問題上，各自的堅持其實都有其合理之處，但也都存在明顯的政治考慮，因此很難指責哪一方必須承擔所有的責難。然而，疫情當前，人道考慮仍應重於一切，在可承受的範圍之內，讓自己的民眾儘速回家而非滯留疫區，兼顧人道與防疫，不正是好政府應該做的嗎？若只想借疫情遂行某些特殊政治目的，對兩岸來說，都不可能會得到好的效果，也很難讓民眾心悦誠服。