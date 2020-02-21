【兩岸關係】武漢包機共識遙遙無期　「蒼生為念」成政治口水

針對滯留武漢台人後續包機事宜，兩岸在台灣華航或大陸東航執飛問題上，僵持不下，近20天來不斷互噴「政治口水」。蔡英文日前稱，政治因素不該凌駕健康權利，台灣的名單、華航、檢疫人員都已準備就緒，「希望中國政府可以配合」。2月21日，陸委會主委陳明通「敲邊鼓」呼籲大陸點頭同意，「對岸要以蒼生為念」。

大陸官媒《人民日報》海外版於2月21日則刊文痛批，民進黨政府是把滯鄂台人當做「政治牌」來打，為政治私利不惜犧牲民眾健康利益和基本權利。若台方還有一絲一毫的人情味，就當儘快同意東航運送，讓台人返鄉。

蔡英文在臉書上強調，台灣已經做好第二批包機的準備，希望「中國政府」可以配合。（Facebook@蔡英文）

據悉，自從2月3日大陸東航載運第一批247位滯留武漢台人返台後，由於機上名單、確診病例，雙方陷入彷佛無止盡的相互指責，連第一批台人都結束14天隔離返家，雙方至今還是沒有取得下一批包機的共識。

雙方爭執點在於，台方要求由華航派機，檢疫人員隨同前往武漢接人，而且只先接台方擬定好的第二批121人；陸方則堅持比照第一批，由大陸東航執飛，分兩三天將後續979位台人全部送回台灣。其背後核心爭議在於台灣派機可能被形塑為「台灣撤僑」，大陸非常警惕。

是故，「互噴政治口水」已成兩岸近來固定戲碼，當地時間2月14日，台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中稱，大陸2月9日曾答應由華航執飛，卻又反悔。 不過，大陸國台辦隨即發重磅長文，指台灣方面「信口雌黃」。

2月19日，大陸官媒報道滯留湖北台人發出陳情信呼籲民進黨政府「儘快同意東航包機載送他們 早日回家」。

蔡英文於當地時間2月20日則在Facebook表示，「人民的健康是最重要的事情，政治因素不該凌駕健康權利。同樣的道理，把武漢的台灣人接回來的計劃，我們第二批的作業早就已經完成，名單給了，飛機也準備好了，相關的檢疫、防疫、醫療照顧的人員也都待命。接機的班機隨時可以出發，把我們的國人接回來。」

她說，「我們對防疫風險的掌控，一直用最嚴謹的態度在面對，希望在我們已經完全準備好的情況下，中國政府可以配合，讓武漢的台灣人可以早日返台。」

大陸官媒《人民日報》海外版2月21日則刊登評論稱，近日，台方宣稱華航「隨時可執行任務」，並指責大陸「拖延、不合作」。「但凡明白人都能看到其中充滿惡意的刁難和政治的操弄。」

評論強調，湖北方面和東航早已一切準備就緒，民進黨當局若還有一絲一毫的人情味，就當立即停止政治算計，儘快同意東航運送，讓焦急等待的台胞們早一點踏上回鄉之路。

當地時間2月21日，馬英九在臉書上再次呼籲兩岸捐棄成見、對等對話，讓滯留武漢台人儘早返鄉。（Facebook@馬英九）

坦言之，雙方持續在要求對方「以蒼生為念」、「要有人情味」，儘快讓步，但實則抓緊政治考量，寸步不讓。後續班機何時能成行，沒有人知道，但對於滯留當地的台人而言，他們已知道了政治的虛偽與殘酷。