【武漢肺炎】最新民調：疫情效應　蔡英文支持度68%創新高

台灣民意基金會今天（24日）公布最新民調數據，其中，近期新冠肺炎疫情推高了蔡英文的聲望，高達68％的台灣民眾贊同蔡英文的治理，更有72％的台灣民眾滿意蔡英文在疫情期間的兩岸關係表現。 民調也顯示，在疫情延燒的情形下，台灣20歲以上成年人中，有83％認為自己是台灣人，只有約5％認為自己是中國人，雙重認同則有7％。民調報告分析，這項發現顯示，在新冠肺炎威脅下，台灣認同急遽飆到歷史新高點，同時，中國認同與雙重認同者數量雙雙減半，來到了近30年來最低的時刻。

近期新冠肺炎（武漢肺炎）疫情推高了蔡英文的聲望，高達68％的台灣民眾贊同蔡英文的治理。圖為日前蔡英文接見生技醫療品質獎團隊，向身兼生技醫療科技政策研究中心創辦人的王金平致意。（中央社）

報告指出，蔡英文目前獲得超過68％台灣人民的肯定與支持，這是極為珍貴的、罕見的高人氣，近期有兩大因素急劇推升了蔡英文的聲望，一個是2020年台灣總統大選之中，另一個則是新冠肺炎疫情，前者指蔡英文在大選中大勝對手265萬票，呈現銳不可當之勢，後者指的是面對來勢洶洶的肺炎風暴，台灣卻奇蹟式地呈現相對衝擊較小的情形，人民自然會歸功於蔡政府的防疫表現，蔡英文聲望扶搖直上，這是完全可以理解的。

另一方面，民調報告也顯示，高達83.2％的受訪者認為自己是台灣人，僅5.3％認為自己是中國人，6.7%認為自己既是台灣人也是中國人，4.7%沒意見、不知道、拒答。民調報告指出，台灣民眾出現83％的台灣認同，是近30年來的最高峰，僅5％的中國認同，以及近7％的雙重認同，均是近30年來新低。整體而言，台灣認同在台灣不僅成為跨性別、跨年齡層、 跨教育程度、跨省籍族群、跨政黨、跨行政區域的最高共識，更重要的是，台灣認同比例之高是史無前例的。

台灣20歲以上成年人中，有83％認為自己是台灣人，只有約5％認為自己是中國人，前者創下近30年新高，後者則是近30年新低。（台灣民意基金會提供）

報告分析，2019年1月份，台灣社會雖對習近平所提的「探索兩制台灣方案」反彈強烈，卻沒有改變台灣人原有的民族認同模式。甚至2019年9月香港正處於反修例事件的高潮，也同樣未影響台灣人民族認同模式。當「探索兩制台灣方案」以及長達半年的香港反修例風波都改變不了台灣人民族認同模式時，新冠肺炎風暴卻改變了這一切，可見病毒威力之強，超越了所有人為的力量。