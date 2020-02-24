【武漢肺炎】台灣再有本土家庭群聚感染　累計確診增至30例

台灣流行疫情指揮中心今天（24日）下午4時召開記者會宣布，台灣新增2例新冠肺炎確診個案，為23日確診近期無出境史的本土感染病例，北部80多歲老翁（案27）之40多歲小兒子（案29）及70多歲（案30）妻子。 指揮中心表示，這是宗家庭群聚感染事件，感染源仍在釐清中。台灣累計確診數增至30例，1例死亡，5例出院。

有關台灣北部近期出現兩例（案24、案27）未有出境史的本土感染病例，台衛福部長陳時中表示，感染源仍在追蹤、釐清中。(洪嘉徽/多維新聞)

2月23日台灣北部確診2例近期無出境史的本土感染病例，為北部80多歲老翁（案27，指標個案）及50多歲男性（案28），兩人為父子關係。24日老翁的小兒子（案29）及妻子（案30）也相繼確診。

台流行疫情指揮中心表示，案29於1月29至30日出現喉嚨不適症狀，但未就醫，23日因列為確診個案之密切接觸者，而收治入院採檢，於24日確診，目前於醫院單獨病房隔離治療中。

因應武漢肺炎疫情，台灣租車旅遊業者配合政府政策，全面消毒各型車輛。（中央社）

台流行疫情指揮中心指出，由於案29因工作關係，頻繁往返中國大陸武漢及其他地區，最後一次為2019年12月2日自廣州返台，且過年期間亦曾與具中國大陸旅遊史之友人聚餐，故懷疑該個案為本起家庭群聚感染的感染源，但目前感染源仍在釐清中。

針對北部80多歲老翁引發的家庭群聚事件，衛生單位已掌握接觸者共143人，包括個案家人及醫療院所醫護人員，截至目前共採檢87人，其中3人陽性確診（案28至30）、50人陰性，其餘檢驗中。