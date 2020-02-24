【武漢肺炎】台提高韓旅遊疫情建議至第三級　提醒非必要勿前往

台灣中央流行疫情指揮中心周一（24日）下午4時30分宣布，即日起提升韓國旅遊疫情建議至第三級：警告（Warning），提醒非必要勿前往。

韓國大邱地區一家醫療中心於2020年2月20日對疑似感染新型冠狀病毒的患者進行檢測。（AP）

指揮中心表示，考量韓國近期武漢肺炎病例數大幅增加已達763例，出現教會及醫院大型群聚，已進入社區傳播階段；另已指定大邱市、慶尚北道清道郡為特別管理地區。鑑於台人至當地感染的風險提高，故宣布提高韓國旅遊疫情建議至第三級：警告（Warning），提醒民眾避免到當地的所有非必要旅遊。

指揮中心亦宣布，自2月25日零時起，自韓國入境的外籍人士，需進行14天居家檢疫；台籍人士於2月25日、26日自韓國入境者，須落實14天自主健康管理，另自27日零時起入境之台籍人士則實施14天居家檢疫。

指揮中心表示，韓國武漢肺炎疫情嚴峻，呼籲非必要避免至當地旅遊，而日本的疫情也處在提高旅遊警示的邊緣。(洪嘉徽攝)

此外，旅遊疫情建議等級第一級（泰國、意大利、伊朗）及第二級（新加坡、日本）國家的確診病例持續上升，且陸續傳出社區及醫院群聚，因此對於被列為旅遊疫情建議等級第一級（泰國、意大利、伊朗）及第二級（新加坡、日本）國家入境台灣的旅客，指揮中心宣布即日起應落實下列自主健康管理措施：

一、維持手部清潔，保持經常洗手習慣。另應注意儘量不要用手直接碰觸眼睛、鼻子和嘴巴。手部接觸到呼吸道分泌物時，請用肥皂及清水搓手及澈底洗淨。

二、於自主健康管理期間，每日早/晚各量體温一次、詳實記錄體温及活動史。

三、如沒有出現任何症狀，可正常生活，但應儘量避免出入公共場所，外出時，請一定嚴格遵守全程佩戴外科口罩。

四、如出現發燒、呼吸道症狀或有身體不適，請確實佩戴外科口罩，儘速就醫。就醫時，並應主動告知醫師接觸史、旅遊史、居住史、職業暴露、以及身邊是否有其他人有類似的症。

五、生病期間應於家中休養，並佩戴外科口罩、避免外出。當口罩沾到口鼻分泌物時，應立即更換並內折丟進垃圾桶。

六、生病期間，與他人交談時，除戴上外科口罩外，儘可能保持1米以上距離。