【武漢肺炎】台灣「圍堵」疫情破功　該停止造神實事求是了

美國「疾病管制與預防中心」（CDC）於周四（20日）將日本、南韓及台灣列為2019新冠肺炎（COVID-19）「社區傳播」（community spread）地區，引發台灣總統蔡英文帶頭抗議，表示台灣目前新冠肺炎確診病例僅24例，且除第24例仍在進行疫情調查，其餘23例皆已查明感染源，強調台灣雖已有本土「社區感染」病例，但未達「社區傳播」程度。

台灣外交部更趁機對民眾「科普」，指「社區傳播」須符合「確定病例無法找出感染來源」、「本地感染個案遠超過境外感染個案數」、「已經出現持續性、連續性的傳播鏈 」以及「廣泛地發生群聚事件」等「四要件」，藉以說明美國CDC的認定對台灣不公平，將表達抗議並爭取除名。

日本的新冠肺炎疫情失控，與安倍政府為避免疫情影響經濟及維持「大有為政府」形象，無法及時應變有關。（Getty）

蔡英文政府對台灣內部說明何以還不能認定台灣是「社區傳播」時，更加強調的是第19例確診、首例死亡病例的疫情調查結果，包括其感染源查明是自大陸浙江返台過年台商，20到23例的感染源皆是第19例。

不過，對於台灣北部居民、已住進負壓加護病房的第24例確診重症病例，近2年沒有境外旅遊史，1月22日發燒、咳嗽，到1月30日因肺炎症狀住院前，曾搭乘大眾運輸工具到4間診所求診，至今感染源不明。

在對美方CDC的抗議、交涉還未見效果時，台灣流行疫情指揮中心旋及在周五（21） 日宣布第25、26例確診病例，感染源均為第24例，但疫情指揮中心仍強調疫情仍在調查中，不鬆口台灣已進入「社區傳播」的前期階段。

美國CDC將台灣列入新冠肺炎「社區傳播名單」，蔡英文帶頭抗議。（洪嘉徽攝）

面對病毒特性、危害程度不明的新型疫害，基於保護公眾立場，公衛機關加強人員、貨物移動，對已傳出疫情地區實行「圍堵」政策，力求境外疫情不要擴散到境內，避免過早進入「社區傳播」階段，爭取時間備便各項防疫物資、開發藥物、疫苗，這是世界各國皆然的防疫標準作業程序，以此而言，蔡英文政府對兩岸及港澳地區人員、貨物往來設限，雖然寬、緊有別，但絕非錯誤政策。

以同樣的標準來看，美國CDC關切美國公眾安全，以台灣出現一例「不明感染源」確診病例就認定台灣疫情進入「社區傳播」，雖然是「最高標準」，卻也是美國的「內政」。

然而，蔡英文的表態，表面雖是向美國抗議，實際上「對內交待」的成分多些，因為第24例至今感染源仍不明，25例、26例已又再拉出一串「待檢名單」，之後若再有確診病例出現，待檢名單還會繼續「長出來」。可以說，第24例的傳染源在哪？無論流行疫情中心如何說明，仍有很高機率成為無頭公案的機率。換言之，美國CDC判定台灣的疫情已進入「社區傳播」，雖有「超前」判定嫌疑，但並非「無所本」。

再者，台灣曾歷經2003年沙士（SARS）及2009年「H1N1新型流感」疫情衝擊，一般公眾對於至今沒有找到感染源的第24例，已產生警覺，甚至不少基層診所醫師已經開始呼籲蔡英文政府不要再玩「文字遊戲」，提升防疫等級，將防疫重點從「圍堵」轉向「減災」。

不過，至今蔡英文政府仍沒有鬆口，明着憂心，可影響境外人士誤判台灣疫情失控，中斷與台灣的人員、貨物往來，使經濟、國際形象受損，並抹殺防疫努力；但是，不能排除蔡英文為維持「大有為政府」形象以及「圍堵」政策仍然有效「假象」，仍在勉力維持「社區感染」不同於「社區傳播」的說法。

新型冠狀病毒肺炎疫情升溫，台灣民眾戴口罩出行。（中央社）

有趣的是，掀起這一波科普討論的台灣副總統、公衛專家陳建仁，2月12日曾表示，新冠肺炎有「高傳染、低致死、流感化」特點，可能漸漸演變成流感一樣的病毒，當務之急應加強藥物及疫苗研發；受蔡英文政府倚重的台灣病毒專家何美鄉更早在2月8日接受媒體專訪時表示，「應該不要再花時間來防堵，疫情就是會慢慢出現」，該做的是全民共同清潔環境，減低疾病對個人及環境風險；帶領枱灣走過SARS風暴的公衛專家蘇益仁建議，防疫作為應從「圍堵」轉向「減災」。

陳建仁、何美鄉當下的主張與先前不同，不知哪一個才是「真的公衛專家」？拿蘇益仁當「對照組」的話，陳建仁、何美鄉顯然為維持蔡英文政府「大有為」形象，付出不少努力。

必須提醒蔡政府，在新冠肺炎已被證實有「無症狀」傳染確診者，更有潛伏期長達一個月以上案例，挶泥於「社區感染」、「社區傳播」的定義、要件，意義不大。反之，耽於「大有為政府」虛名及迷失於網絡鄉民近似「造神」的虛幻中，危害可能很大，武漢及日本的新冠肺炎之所以會由「可控」變成「失控」，一開始就是為了維護「大有為政府」形象，釋放錯誤訊息、強壓「吹哨者」的示警，耽誤了「正事」。

台灣已經出現因「不明感染源」確診的第24例，第25例、26例拉出更長串的「待檢名單」，「持續性、連續性的傳播鏈」也隱然成形，為了避免疫情在第一線診所失控，除了吹噓口罩產能日產幾百萬片等「政績」，指定檢疫診所、調度防護衣、護目鏡等資源到第一線，派出公衛專家前往指導等「實事」更重要。