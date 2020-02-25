【武漢肺炎】台籍滯留湖北血友病少年與母返台　送醫隔離採驗

武漢肺炎疫情持續。台灣一名滯留湖北荊門、患有血友病的15歲少年，昨晚（25日）成功以「特例」的形式與母親一同返回台灣，目前已送醫隔離採驗。

滯留中國湖北荊門的血友病少年（右2）和他母親（右1），24日晚搭乘長榮航空抵達台灣，隨即搭乘救護車往桃園署立醫院就醫隔離。（中央社）

家住高雄的15歲少年小宇，今年春節隨着母親赴湖北荊門探親，原本預計於2月11日搭機返台，卻因新冠肺炎疫情被迫滯留當地。患有血友病的他每周需打一次凝血針劑，此次行前只準備三支，且針劑尚未進入大陸市場，當地無法取得。

後來在台商協助下，血友病藥物從台灣送到小宇母親手中。

從成都乘班機回台

時至昨日（24日）下午，台灣中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中表示，經台陸委會、海基會與陸方相關團體協商和溝通後安排，考量滯留在湖北荊門的血友病少年病情急迫，盼讓血友病少年即早得到醫療救助，經台陸委會、海基會與陸方相關團體協商和溝通後，少年及其母親將於當晚乘飛機抵台。他強調這是「特例」，所以非使用包機型態，但之後自武漢返台者仍是包機型態。

當晚，血友病少年小宇與母親晚間搭乘班機從成都返台，飛機內共有乘客43人。班機在10時46分降落桃園機場，隨即滑行到601停機坪，母子先行下機後，防檢人員再度進行入境檢疫作業程序，隨後在11時36分由救護車載往後送醫院進行隔離採檢。

血友病藥物於2月10日凌晨送至湖北荊門的病童母親手中。（姚人多Facebook）

兩岸婚姻在台所生子女

據知，血友病少年和母親於23日深夜11時15分從湖北荊門出發，途經約1000公里車程，並從湖北省跨越重慶市再進入四川省，在昨天上午抵達成都機場附近的旅館休息；晚上搭乘7時35分左右的長榮班機從成都起飛，並於深夜抵達桃園機場。

據陸委會證實，滯留血友病少年是兩岸婚姻在台所生的子女，具有台灣籍。血友病少年的母親原為中國大陸人士，與少年的父親（台灣人）結婚後來台，並已依規定程序定居，取得台灣身分證多年。