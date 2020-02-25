郝龍斌：胡錦濤曾對小布殊說一中各表，大陸應承認中華民國存在

國民黨主席補選候選人郝龍斌在2月24日晚間接受廣播電台訪問時指出，兩岸間之所以可以交流交往，是借著互不否認存在的善意，「你講你的中華人民共和國，我講我的中華民國」，甚至胡錦濤也曾在與前美國總統小布什的電話中，講出過「九二共識，一中各表」，可是這些善意在他看來已經不在了，國民黨當前處境進退維谷。郝龍斌表示，兩岸之間怎麼說都是同文同種的中華民族，希望能夠好好交流往來，彼此共創雙贏。

本次訪談之中，郝龍斌先針對外界把本次黨主席補選視為世代之爭表示看法。郝龍斌指出，美國聯邦參議員桑德斯（Bernard Sanders）已經78歲了，卻善於使用社群媒體與年輕人對話，有相當機率會成為美國總統候選人，可見重點在於能否貫徹理念，有沒有執行力，並了解年輕人心聲，世代交替是假議題。不過郝龍斌坦承，鶻民黨確實存在年齡斷層，當前黨內四十歲、五十歲這一代，已經展露頭角的年輕政治人物相對他黨而言少了許多，因此國民黨必須重視年輕人才的培養，並爭取年輕一輩的支持，否則國民黨的未來將沒有希望。

郝龍斌2月24日來到《POP大國民》接受主持人蔡詩萍專訪。（《POP大國民》提供）

在兩岸議題方面，郝龍斌指出，國民黨內有些人掛了一些黨職，然後嘴上說要促進兩岸間的交往及和平穩定，背後卻做了一些與自己利益有關的事情，令黨內同志看了深感不妥，也造成一般民眾認為國民黨多是親中買辦，很多事情會配合共產黨的親中印象。郝龍斌認為，兩岸交流有些事情要堅持，第一點就是對等尊嚴，而且不能有任何個人私利，台商去經營生意自然是一回事，可是國民黨內的黨職人員例如中常委、副主席等層級，就不該從事這類工作，若違反規範就應黨紀處理。

甚至郝龍斌也提倡，其實兩岸交流之間做買辦的不只國民黨，民進黨也有，那我們是否應該透過台灣立法院立法規範，從事兩岸交流時，某層級的黨職或特定人士，不能有私人利益往來。

郝龍斌表示，兩岸間之所以可以交流交往，是借著互不否認存在的善意，「你講你的中華人民共和國，我講我的中華民國」，甚至胡錦濤與小布殊（George Bush）在電話之中，也曾講出了「九二共識，一中各表」，可是現在的善意他看來是不在了，現在國民黨進退維谷，他才說2020年台灣總統大選是民進黨、共產黨一同消滅中華民國的結果。

郝龍斌強調，國民黨的核心是反對台獨、捍衛中華民國，這並沒有錯，蔡英文稱台灣是個主權獨立的國家，名字叫中華民國，所以不必宣布獨立，這是隱性台獨，和國民黨反台獨的核心理念有區隔，而且蔡英文的方式也絕對維持不了兩岸和平穩定。