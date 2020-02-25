台外交部：謹慎評估台灣對外經貿佈局　降低對大陸依賴

針對近年國際情勢變化、美中貿易與近月新型冠狀病毒（武漢肺炎）的發生與擴散，台灣外交部官員表示，將謹慎評估台灣對外經貿佈局，主要協助進行市場分散，避免過度集中。

台灣外交部於2月25日舉行例行記者會，台國際合作及經濟事務司司長蔡允中說明2020年台灣經貿外交的新方針。蔡允中說，產業鏈的佈局、市場是否過度集中是必須要謹慎評估的，一個單一市場足以對台灣經濟造成相當大的影響。尤以近年國際情勢變化急遽，區域經濟快速整合，中美的貿易摩擦及新型冠狀病毒（武漢肺炎）的發生與擴散，已對全球經濟帶來巨大的影響與不確定性，台灣經濟向來對全球市場的依存顯而易見，台灣外交部將結合相關部會資源，推展協助分散市場，平衡產業鏈佈局。

台國際合作及經濟事務司司長蔡允中說明2020年台灣經貿外交的新方針，主要協助進行市場分散，避免過度集中。（屈彥辰／多維新聞）

蔡允中指出，產業鏈過度集中的話，一個地區的干擾或中斷都會影響國內的發展，市場的分散、產業鏈的佈局、健康和平衡的佈局，是台灣方面務實思考的方向，台灣經濟部推動相關工作的時候，外交部也會配合。

會中談及「跨太平洋夥伴全面進步協議」（CPTPP），加入CPTPP應是台灣外交部2020年度最重要的外交推展工作之一。CPTPP目前成員國有日本、加拿大、澳洲、新西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、文萊、墨西哥、智利、秘魯等11個成員，其中墨西哥、日本、新加坡、澳洲、新西蘭、加拿大、越南等7國已完成國內批准程序。

蔡允中表示，2020年預期會有大幅度的進展，2019年總共召開2次執行委員會，2020年的執行委員會預計於7、8月召開，地點預計在墨西哥。蔡允中說，4個國家完成國內批准程序是當務之急，相關關税的減免正在做，能擴大區域經濟的會員也是未來發展方向，這些議題在CPTPP裏面都會被討論。

蔡允中旋即又說，對台灣而言，很多雙邊議題都要去琢磨，區域的、雙邊的合作架構都要建構起來，台灣這幾年都在為加入CPTPP做準備，一旦這個組織迎接新成員加入時，台灣能有一些必要的作為，所以台灣預期CPTPP會更具體成形，整體來講，台灣也要看外在氛圍跟提案情形，究竟有哪些國家會提出申請，台灣會來做調整跟最有利的選擇。