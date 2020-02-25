【武漢肺炎】台11歲童確診　曾參加補習班　同學或將居家隔離

台灣流行疫情指揮中心在今天（2月25日）下午召開記者會宣布，台灣新增1例新冠肺炎確診個案，新增確診個案（案31）為日前確診的本土感染個案，北部80歲老翁（案27）之11歲孫子，也是已確診的老翁長男（案28）的兒子，為目前台灣年紀最輕的確診個案。 據悉，這名男童寒假時曾參加補習，目前還在確認相關班級，如果有接觸就會停班，且同學也會居家隔離。 至此，台灣累計確診數增至31例，1例死亡，5例出院。

台流行疫情指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中指出，這是家庭群聚感染，新增的確診個案案31是案27、案28的同住家人。台疾管署署長周志浩表示，該家庭成員家庭內的互動密切，案31是一名青少年，為目前台灣年紀最輕的確診病例，仍是學生，正調查相關接觸者。

中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥說，這名男童因沒有症狀，他的密切接觸者中，阿公、阿嬤、爸爸、叔叔都確診，但因男童的發病日不明，不太確診感染源為何。

針對台灣陸續出現無出境史的本土病例，台流行疫情指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中強調，目前重點不在追蹤感染源，而是感染風險有無向外擴散的可能性。（洪嘉徽/多維新聞）

莊人祥說，這名男童寒假時曾有補習，目前還在確認相關班級，如果有接觸就會停班，且同學也會居家隔離。

此男童目前為台灣最年輕的武漢肺炎確診個案，指揮中心執行官周志浩表示，雖然此案才11歲，但根據目前實證數據顯示，武漢肺炎感染兒童、青少年的比例，「低得非常多」。

由於台灣陸續出現查無感染源的本土病例，是否會宣布台灣已有社區傳播風險？台流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，只要確診個案的疫情不會往外擴散，就會宣布結案。陳時中強調，往前追蹤感染源不是指揮中心關切的重點，重點是什麼時候能夠阻絕感染向外擴散，只要確診案例沒有向外擴散感染的可能性，指揮中心就會宣布結案。

台灣台中大甲鎮瀾宮的媽祖繞境為台灣每年3月的重大傳統民俗活動，考量新冠肺炎疫情，今年是否要如期舉辦，近日也引發社會熱議。對此，陳時中認為，所有大規模活動站在防疫立場都有風險，但這是民俗活動，還需要社會溝通，找出適當的解決方案。