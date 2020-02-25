【武漢肺炎】台灣對意大利旅遊警示升至第二級　籲民眾加強防護

台灣中央流行疫情指揮中心2月25日宣布，由於意大利新冠肺炎（武漢肺炎）病例數快速增加，決定即日起提升意大利旅遊疫情建議至第二級：警示（Alert），提醒民眾至當地應採取加強防護措施。 由於韓國疫情嚴峻，指揮中心也表示會衡量國際關係，考量國際防疫準則和韓國疫情調整對韓的入境管制。

台灣在2月24日提高對韓國的旅遊警示，與陸港澳並列第三級，屬非必要勿前往。25日台灣提高意大利警示至第二級，與新加玻、日本同級，至當地旅遊應加強防護措施。（台灣流行疫情指揮中心）

台灣中央流行疫情指揮中心表示，意大利新冠肺炎病例數快速增加，截至目前確診病例數已達229例，6例死亡，眾多病例無法釐清感染源且醫院出現群聚，米蘭所在之倫巴第及威尼託兩大區已暫停所有宗教活動及大型集會，各級學校停課一周並封鎖10多個城鎮；由於該國疫情明顯擴大，指揮中心宣布，即日起提升意大利旅遊疫情建議至第二級：警示(Alert)，提醒民眾至當地應採取加強防護措施。

指揮中心指出，因應國際新冠肺炎疫情發展，目前已將中國大陸、港澳、韓國列旅遊疫情建議第三級警告；日本、新加坡、意大利列第二級警示；泰國、伊朗列第一級注意。指揮中心將嚴密監控疫情變化，隨時調整流行地區及旅遊建議範圍。

指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中表示，對於意大利的擔憂是，該國新冠肺炎病例增長速度非常快。目前國際的疫情狀況是，一旦產生破口，蔓延速度就會非常快。

台外交部發言人歐江安則呼籲台灣旅客，如果必須前往意大利，須採取相關的保護措施，外交部會做通盤的考量，如防疫的能量、應變處置的能力、衛生環境的條件，並參考美國疾病管制與預防中心（CDC）跟其他國家有沒有調整作法，外交部會採取滾動式的檢視跟評估，籲請台灣旅客隨時留意外交部的訊息，做好行前的相關準備。

由於韓國疫情嚴峻，台灣是否會提高對韓國的邊境管制，如暫緩韓人赴台？陳時中指出，根據疫情變化不是沒有可能性，但要衡量國際關係，考量國際防疫準則和當地疫情變化而定。

日本目前疫情也是相當嚴峻，已有147例確診，也有多起感染源不明的病例，但為何尚未提高對日本的旅遊警示？陳時中表示，日韓的新冠肺炎病例數的差別很多，日本是個位數成長，與韓國成長的速度仍有差異。