【武漢肺炎】台立法院通過防疫及紓困條例　蔡英文4小時火速簽署

因應新型冠狀病毒肺炎疫情對台灣社會的衝擊，台立法院今日（25日）三讀通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，總統蔡英文更於法案通過後4小時內，在總統府對外直播簽署法案的過程，以期展現效率。

蔡英文說，在面對疫情危險時刻，朝野黨團共同展現台灣民主的效率，讓防疫紓困工作，可以在更周全的法律基礎上，更紮實穩定的進行。

蔡英文簽署防疫及紓困條例。（總統府提供）

蔡英文表示，這幾天武漢肺炎疫情在亞洲、歐洲快速蔓延，在這個關鍵時刻，她要感謝行政院長蘇貞昌領導的行政院，迅速檢討法規跟編列預算，針對防疫上有必要性、急迫性的地方，提出特別條例草案；她也要感謝立法院長游錫堃，該法案是游就任後通過的第一部法案，在游的折衝協調下，朝野各黨團攜手努力，最後終於順利通過法律。

她指出，根據特別條例，未來不論是防疫物資、生產設備的徵用和調用、物資囤積或哄抬、違反隔離措施，以及散播關於疫情的不實訊息，都有清楚規定和處罰；民眾若因隔離，或是照顧隔離者導致收入受到影響，都可以申請防疫補助，另外亦會採取租税鼓勵的方式獎勵僱主，給予薪資給暫時隔離的員工；而針對受到疫情衝擊的產業，政府也會訂定紓困跟振興措施，對員工需求提供必要的協助。

蔡英文強調，她相信透過防疫特別條例的立法，從行政院到立法院，從執政黨到在野黨，大家都有共同的目標，就是盡力防堵疫情、超前部署，務必確保台灣民眾的健康與安全，也要確保產業經濟的穩健，未來特別條例的預算會再送到台灣立法院審議，她希望朝野再度攜手，儘速審議預算，提供防疫最有利的後盾，「雖然挑戰一波接一波，只要大家團結在一起，政府民間共同努力，台灣一定可以通過考驗」。