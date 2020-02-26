台灣「花蓮王」傅昆萁欲返國民黨　國民黨前秘書長：不值得信任

素有台灣「花蓮王」之稱的前花蓮縣長、現任無黨籍立委傅昆萁恢復國民黨黨籍之事，在國民黨主席補選的此刻，成為各方人馬互相開火的熱點。國民黨前秘書長金溥聰早先於2月17日的記者會上，炮轟傅昆萁爭議不斷，形象恐有損國民黨。

金溥聰素有「小刀」之名，曾為馬英九任內的重要幕僚、並一度擔任台灣國安會秘書長一職，後淡出政壇數年，爾今突然小刀出鞘，刀指何人，利鋒架在何人脖子上，反成本次國民黨主席補選的另一焦點。

前花蓮縣長、現任無黨籍立委傅昆萁恢復國民黨黨籍之事，引爆各路人馬的角力。 （中央社提供）

據台灣媒體《聯合報》2月26日報道，金溥聰接受該媒體專訪，直說「他不信任傅昆萁」。金溥聰認為，傅昆萁的恢復黨籍案一事是程序問題，新任黨主席選舉將至，目前的代理黨主席、中常會根本無法負任何政治責任，更酸傅昆萁是趁國民黨體虛而入。

金溥聰坦言，他跟傅昆萁唯一有過接觸是2010年花蓮縣立委補選，國民黨與傅昆萁各自推出候選人，莫約補選前三天，接獲時任立法院長王金平的來電，邀請金溥聰至辦公室一敘，並提到傅昆萁人就在現場，金溥聰並未赴約。

金溥聰當地時間2月26日接受台灣媒體《聯合報》專訪，直言他不信任傅昆萁。 （中央社提供）

金溥聰接着說，他事後接到電話，得知傅昆萁提議如果時任國民黨主席的馬英九能夠在選前一天，到花蓮縣政府一趟，傅昆萁會在召集縣府大小官員與馬英九會面，並一起上掃街戰車為國民黨推派的候選人輔選。

金溥聰直批「一個可以在最後一刻出賣自己的戰友的人，值得信任嗎？」馬英九聽從金溥聰的建議，金溥聰認為國民黨候選人會贏得選舉，故馬英九並未接受傅昆萁的提議。

談及有人認為金溥聰此時出山是在搞內鬥，金溥聰直言傅昆萁並非黨員，要批他內鬥的人才是真正的內鬥高手，反問「這麼一個爭議性的人物要回到國民黨來，我們不能出來有不同的意見嗎？國民黨難道真的變成一言堂了嗎？」

據瞭解，另一方面亦有現任國民黨中常委批金溥聰，要以不違背黨章和黨籍的原則，處理傅昆萁恢復黨籍案，整個中常會決議很清楚，不懂金溥聰到底在質疑什麼。

傅昆萁之案意外引爆國民黨內的脣槍舌戰、隔空交火，黨內之爭恐怕至3月7日黨主席補選完，才會正式開始。