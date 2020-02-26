台人旅俄遭強行送醫隔離　台灣外交部：旅俄遊客要特別小心

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情肆虐全球，人心惶惶。早前，傳出4名台籍旅客於俄國戴口罩時，遭人誤認染病，以及被誤會是中國大陸旅客，遭俄方帶去醫院強制隔離或被要求居家隔離的消息。 對此，台外交部證實確有上述事件，發言人歐江安2月25日特別呼籲，有意旅俄的台灣旅客務必特別小心、留意相關規定，遭遇急難時也可打電話求助。

歐江安進一步說明，台灣駐俄羅斯代表處於2月23日晚間接獲兩組共4位旅俄台灣旅客疑因被俄方誤認為來自中國大陸疫區，在莫斯科街頭及地鐵站遭警方及防疫人員要求檢疫的消息後，立即接洽俄方相關單位協助釐清溝通，其中2名台灣旅客在完成醫院相關檢疫後，已返回飯店進行自主隔離；另2名台灣旅客則因出現發燒等症狀，目前仍留置醫院接受隔離檢疫。

台灣外交部及駐處已主動與這4名台灣旅客及其在台家人聯繫致意，目前俄方因防疫規定，駐處人員暫時無法進入醫療院所探望被隔離的台灣旅客，但保持電話聯繫，隨時關心台灣旅客的健康安全情形，並提供必要的協助。

歐江安特別提醒，俄羅斯政府為因應疫情發展，中央及地方政府持續更新防疫措施，除在機場進行醫療檢測，另已開始在公共場所隨機攔檢，並對疑似病例進行強制隔離檢疫，提醒有意赴俄商旅的台灣旅客注意，倘台灣旅客在俄遭遇急難，請即撥打台灣駐俄羅斯代表處緊急聯絡電話或請在台家人尋求必要幫助。