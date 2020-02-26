【國民黨主席之爭】郝龍斌：國民黨要撕去「又老又紅」的標籤

隨着國民黨將在3月7日改選黨主席與中常委，近日黨內卻因是否要讓前花蓮縣長、立委傅崐崐萁回覆黨籍而陷入分裂之爭。 對此，參與此次國民黨主席補選的前台北市長郝龍斌2月26日表示，基於「朋友要多，敵人要少」的情況，他對傅崐萁回覆黨籍是「樂觀其成」，更指出國民黨當前重點是「改革形象」的建立，以及需拿掉「又老又紅」的標籤。

國民黨前立委呂學樟於2月26日發表新書《邁向進步效能的政府：組織改造紀實》。特別一提的是，除了江啟臣、郝龍斌兩位參與國民黨主席補選的候選人親自出席之外，兩位黨主席補選參選人也都不約而同在致詞時談到，未來將邀請呂學樟參與國民黨的組織改造。

因為前立委呂學樟出書，使得郝龍斌與江啟臣這兩位黨內競爭對手又一次同台。（譚英瑛／多維新聞）

由於以軍人黨員為組成的「黃復興黨部」在2020敗選中被視為眾矢之的，並被視為國民黨優先改革的集團，卻又握有黨內大量選票，面對記者詢問是否憂慮自己高喊「改革黃復興黨部」，反讓自己的選情置於不利的情況，郝龍斌表示，他絕對不會裁撤黃復興黨部，但該黨部一定要精進，而以他過去對該黨部的認識與了解，未來他在黃復興黨部所做的事情必定會獲得大家認同。

江啟臣則認為，黨組織的改造是所有黨員要共同參與的，而黃復興黨部一向是最捍衛國民黨的集團，因此他相信面對國當前國民黨的挑戰與困難，該黨部也會共同參與；江啟臣更指出，黨務改革絕對不是針對特定人，也不是針對特定黨部，而是要思考如何將國民黨升格或現代化，使黨能夠在新時代與環境之中有更好的表現。

至於傅崐萁擬重返國民黨引發藍營內部分歧，連國民黨前秘書長金溥聰都重批傅是「壞朋友」。對此，郝龍斌表示，傅在過去幾次總統大選都是支持國民黨，而當前他也是選擇加入國民黨立法院黨團運作，因此基於「朋友要多，敵人要少」的情況，他對傅崐萁回覆黨籍是「樂觀其成」。

但有別於郝龍斌強調「朋友要多，敵人要少」，江啟臣則強調「依照制度」來處理傅崐萁的黨籍問題。針對任何黨員恢復黨員或加入黨籍，江啟臣稱他的態度都是按照制度來，確實國民黨需要更多朋友，但也需要制度，尤其是對未來的國民黨來說，「人才、制度、論述」將是國民黨最核心的黨產，也希望被外界所看到。

由於傅崐萁重返國民黨在藍營內部引發爭議，江啟臣指出，他覺得黨籍案一切都按照目前規範來走，但江啟臣也建議未來有意加入國民黨者可以也應該思考以其他方式增加取得黨籍的正當性，像是之前立委陳玉珍，她在恢復黨籍前是選擇先加入黨團運作，以增加自己重返政黨的正當性。