【國民黨主席之爭】送禮替江啟臣拉票？連勝文駁斥批國民黨內鬥

國民黨主席補選即將於3月7日登場，此次參選的兩人，包括前國民黨副主席郝龍斌，以及現任台灣立法委員江啟臣。日前有媒體爆料指出，被視為國民黨內青壯派成員之一的國民黨前主席連戰長子連勝文似乎已投身挺江行列，跑透台灣各縣市拜會黨代表及黃復興幹部拉票，甚至有黨代表收到印有連勝文字樣的禮盒。

江啟臣日前宣布參選黨主席時，連勝文也曾露面相挺。（中央社）

對此，連勝文在2月27日透過Facebook表示，該禮盒是為了贊助公益才購入分送給卸任地方首長及政壇前輩，當時江啟臣還沒決定要選黨主席，這則假新聞，證實了國民黨內某些人士是內鬥內行、外鬥外行，個人的勝利千萬不要變成黨的災難。

連勝文表示，民進黨做假新聞是打對手，但國民黨學人做假新聞，卻是打自己人，這篇爆料中所提到的禮盒，其實是唐氏症基金會所推出的春節乾麵禮盒，自己為了贊助公益，買了大約20盒，送給熟識的卸任地方首長及政壇前輩，而且禮盒發送時間是在1月中旬，那時原任國民黨主席的吳敦義才正要辭職，江啟臣也根本也還沒決定要參選國民黨主席，更沒有和自己談過有關參選國民黨主席的想法。

遭爆料致贈禮盒替江啟臣拉票，連勝文特地在臉書上駁斥。（洪嘉徽／多維新聞）

連勝文指出，這次國民黨改選主席是國民黨改變的契機，但因國民黨剛剛慘敗，因此他雖支持能夠帶來改變的候選人，但並不希望選舉過於激烈，同時因為疫情關係，自己參與主席補選的活動非常有限，和10年前輔選台北市長時的投入，甚至中了槍被推進手術房前都還在比2號（郝龍斌當時參選台北市長的候選人號次）的那種熱血，是天壤之別。

連勝文感嘆，權力的追求真的會完全改變一個人嗎？栽贓黨內同志，而且還不是參選人，難道只是因為他希望國民黨改變？這令他難過到幾乎難以入眠，黨內選舉真有必要如此不擇手段？若是如此，未來又要如何能團結、領導國民黨？連勝文期盼，個人的勝利千萬不要變成黨的災難。