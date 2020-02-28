滯留湖北台人憂「工作不保」　陸委會籲僱主以同理心寬待

逾千名台人因新冠肺炎疫情滯留湖北，後續包機遙遙無期，許多台人反應「再不返台，工作就要不保」。2月27日，台陸委會發言人邱垂正表示，如果是僱主指派到大陸出差，不可歸責於勞工，不得有解僱、扣薪等情事。若非屬因公赴陸，受疫情影響滯留當地，也非勞工本身所能預見，僱主「宜多同理心寬待」。「若有勞動權益受損，回台後，可洽勞動主管機關來協處。」

2月27日，陸委會舉行例行記者會。關於武漢日前曾短暫開城數小時，是否有台人趁機離開湖北，邱垂正表示，據瞭解，陸方當時對相關人員進出有一定要求，要備有可順利到達目的地的文件才能出城。是否有台人離開，台政府還在了解。

針對部分陸港澳生春節時沒有回家過年，而前往第三地旅遊，返台時卻被拒絕入境，邱垂正表示，這些狀況陸委會都了解，以陸生而言，因出境後難以確認是否曾回大陸，考慮疫情持續嚴峻，為避免人員移動，使疫情擴散，製造傳播風險，所以採取嚴格防疫措施，暫緩陸生入境。

他指出，陸委會也確實收到澳門學生團體、澳門政府在台辦事處、澳門立法院議員的反應，稱澳門已多日無新增病例，希望台政府儘早解除澳門學生入境措施。「但是否開寬，還涉及到學校居家檢疫宿舍空間、國內醫護人力、以及整體疫情防護能量的考慮，本會將提請指揮中心討論後決定。」

針對蔡其昌說法，朱鳳蓮批評，這些「台獨」言論暴露了台灣某些人推動「漸進台獨」、升高兩岸敵意對抗的險惡用心。(中央社)

關於香港銅鑼灣書店瑞典籍股東桂民海被大陸法院以「為境外非法提供情報罪」判刑10年、多位國際學者呼籲大陸把言論自由還給人民，邱垂正強調，「假借國安理由，打壓人權，這是中共一貫手法，這種作法無助社會穩定，只會加深人民不滿。希望中共落實尊重人權自由，不要再疫情延燒之際，仍然一再政治操作。」

此外，大陸國台辦發言人朱鳳蓮日前批評台灣立法院副院長蔡其昌「自然獨」等說法，是漸進台獨，強調兩岸同屬一中是不容改變事實。

邱垂正回應稱，「中華民國是主權國家，台灣向來不是中華人民共和國的一部分，中華民國是我們的國名，台灣是我們生存發展的地方，這是台灣朝野各界最大公約束。」他說，「政府呼籲對岸應理性務實看待台灣主流民意，早日改弦更張，放棄不受台灣人民歡迎的政策主張。」