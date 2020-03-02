單價高達2000美元　台灣海巡署將花天價買三流手槍

據台媒報道，日前台灣海岸巡防署已決標將以新台幣9147萬4900元價格，採購1132把由台灣軍備局205兵工廠自製的T75K3型手槍，以及其附屬的多餘彈匣、專用槍套等配備。 台海巡署號稱跟隨國防部腳步支持「國防自主」政策，但一把海巡署版的T75K3式手槍連同槍套，換算下來單價竟高達2000美元。

以目前全球最暢銷的Glock 17/19 Gen 5手槍來說，其在民用市場的單價僅600美元左右，如果是軍警機關大批購買，單價可以壓在500美元以下。對比台灣陸軍採購T75K3手槍的單價，陸軍在2018年至2021年財年，編列新台幣3億6862萬元採購T75K3標準型／特戰型手槍10404把，單價約700美元以上，雖然仍屬於買貴的案例，但對照海巡署的購槍案，是天壤之別。

一把海巡署版的T75K3式手槍連同槍套，換算下來單價竟高達2000美元。（陳宗逸攝）

台灣警政署才在2015年全面換裝警用手槍，採用德國Walther公司的PPQ M2手槍，單價壓在500美元以內，儘管如此，警政署是透過公開招標，能夠過單價500美元以內門坎者，僅有瑞士SIG槍廠、奧地利Glock槍廠和Walther槍廠3間而已。而在決標採用PPQ M2之後，還因為德國廠家專為警政署的「特殊要求」改良保險部件，使得其他落選廠家興訟，此案沸沸洋洋許久，直到2018年間才告一段落。

警政署2015年決定換用德國Walther槍廠的PPQ M2手槍，單價僅500美元，還是鬧得沸沸洋洋、興訟不斷。這個決定，是現任海巡署署長陳國恩、在警政署署長任內的決策。（NPA署長室＠Facebook）

同樣是警察身份的海巡署手槍購案，似乎已經踩到台灣公部門採購案的底線。超過台幣1000萬的招標案，都必須公開招標，但是海巡署似乎並無此動作，而是直接宣布採購台灣自製T75K3手槍。由於海巡署並非軍事機關，與國防部為陸軍採購T75K3的程序並不相同，故可能有違法之嫌。而此海巡署購槍案，並未公開是否有其他海內外廠商參加競標，台灣軍火界亦未聞海巡署有更換手槍的標案，故此案相當誇張。

以美軍在1995年間最頂尖的「攻擊型手槍武器系統」（OHWS）案來說，由德國H&K廠得標的Mk23 Mod0特戰手槍，整套配件極為頂尖，包括專屬滅音器、可見光／不可見光雷射指針器、槍燈模塊和.45口徑大型特戰手槍，整套手槍組價格約1995美元，已經算是天價手槍，當年僅供美軍三角洲（Delta Force）特種部隊、Navy SEALs海軍海豹部隊等最精英部門使用。如今此槍在美國民用槍廠依舊是經典手槍，賣價也僅1700美元左右。台灣自製的T75K3，有何性能能夠超越Mk23 Mod0特戰手槍攻擊系統？

台灣國安局特勤中心，為了因應2020年總統大選維安任務，才新更換一批奧地利Glock槍廠的最新Gen5系列手槍，單價也不超過600美元。（陳宗逸攝）

明白來說，此案系屬於「外行領導外行」的政治決定劇本。由於海巡署頂頭上司海洋委員會主委李仲威，是2016年率先表態支持蔡英文的台灣軍方極少數將領。而接替李仲威接任海巡署長的陳國恩，也是台灣警界少數表態與綠營率先交好的高階警官，故二者前途都相當光明。儘管李仲威在海巡署署長任內搞得天怒人怨、投訴黑函不斷，依舊得到蔡英文政府的保護，據稱其與民進黨新潮流系要角長期交好，新系將李仲威視為自己人，處處給予袒護，讓其在海巡署大搞「第二海軍」，想讓海巡署警用艦艇配發飛彈，其構想以及帶領海巡署的風格，搞得內部極其不安，想不到民進黨政府並未檢討此人，還未此人量身打造新的行政院海洋委員會，讓其擔任主委，成為海巡署的太上皇，其作威作福的身段，已經有無數黑函秘密、甚至公開四處流竄。

從1986年「山寨」至今，台灣軍警皆對T75手槍毫無興趣、沒有采購意願，如今因為政治因素與「國槍國造」政治正確，成為天價高檔手槍獲得海巡署採用，實因為政治正確的結果。（陳宗逸攝）

亦因此，既然得到蔡英文政府當道的喜好，李仲威與陳國恩帶領的海巡署，當然支持蔡英文最引以得意的「國防自主」政治正確政策，當仁不讓採購台製的三流手槍，而且用及其高昂的價格，可能以非法的為公開招標手段通過此案。而台製的T75K3手槍，從一開始即以山寨方式，整個模仿意大利Beretta槍廠的M92FS手槍，這種山寨手法，導致此槍僅有台軍憲兵以及海軍陸戰隊少量採用，並未擴展至全軍，而台灣警政署更是從來沒有考慮過使用台製手槍，因為警察值勤往往面對窮兇惡極的匪徒走私高檔槍械，故警政署一向以歐美製的先進手槍為採購研究對象。

而台製T75K3號稱研改多年，使用複合材料下槍身減輕重量，又自誇「發明」8角無膛線槍管，但是其配發陸軍的時程，似乎有些問題。至2020年初，觀察台軍重點的聯兵營單位火力演習，該部隊並未配發新購的T75K3手槍，時程上的延遲，似乎已經訴說此槍有設計上的問題。

T75手槍，以往僅有台軍憲兵、海軍陸戰隊等因為「國造國策」，勉強少數採用。圖為台軍憲兵手槍射擊訓練情況。（陳宗逸攝）

據悉，由於台軍對第一批交貨的T75K3有頗多怨言，導致軍備局205廠近期頻頻針對台軍需求、更改原槍設計，但似乎愈改愈有問題，連槍柄上的安全索鎖頭設計都出問題，使得彈匣無法上彈。而原廠Beretta的M92F手槍，其槍身設計是否適合照着原樣改成複合槍身手槍？也是一大問題。全球授權生產M92F最大宗的巴西金牛座槍廠，也無此設計。而2020年全球最大的美國拉斯韋加斯SHOT SHOW槍展，展中Beretta槍廠依舊推出下一代M92X型手槍，也並未採用複合槍身材質，反而着重其金屬槍身的優化、輕量化等材料技術的優異。而Beretta槍廠採用複合槍身的新槍，都採用全新設計，並未沿用M92F槍族的設計，由此可見台灣自製T75K3會遇到何種困難，即使是局外人也可輕易看出端倪。

一把2000美元的手槍搭配仿製山寨的專用槍套，這種天價是世所僅見的荒謬政治秀，為了向民進黨政府表態效忠交心，海巡署竟然有如此豪華的手筆，用一流價格採購三流手槍。對照警政署採購PPQ M2手槍，孳孳計較金額、一再要廠商減價的心態，海巡署土豪式的採購案，未來可能會引發眾多問題，這是政治決定的惡果。