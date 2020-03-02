【罷免韓國瑜】罷韓連署破50萬　台南市長：疫情升高有助通過

高雄市長韓國瑜日前出席「二二八事件追思紀念會」，致詞時將「二二八」念成「八二三」、「謝雪紅」念成「王雪紅」，台南市長黃偉哲3月2日（周一）接受電台專訪時認為，這代表韓國瑜當時心中可能在想別的事情，這件事對罷韓影響很大，且目前罷韓連署破50萬份，這對韓國瑜來說，是個危險的數字。 至於韓國瑜日後是否會被罷免，黃偉哲認為，要看高雄未來的防疫作為。

黃偉哲指出，罷韓連署破50萬份，對韓國瑜來說是一個危險的數字，如果未來連署數字更高，將不利韓粉動員。（Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

黃偉哲指出，罷韓連署破50萬份，對韓國瑜來說是一個危險的數字，因為如果數字是20幾萬份，剛過第二階段的門檻，那韓粉還可以動員大家「不要投票」，讓罷韓投票失效，但現在光罷韓連署就快到罷免門檻的58萬票，如果未來連署數字更高，將不利韓粉動員，因為「你要動員，人家也動員投票，兩邊一起動員，聲勢炒高了」，韓國瑜就可能被罷免成功。

不過黃偉哲在專訪的廣告時間時，吐露出自己的「心裏話」，他小聲地向主持人表示，原本認為新冠肺炎在台灣疫情若升高，罷韓應該不會成功，但從現在的狀況來看，疫情升高，反有助於罷韓通過，現在地下賭盤已經開出來，很多台南人跑去下注，對他來說，「韓國瑜在我比較好做，對比就出來」。後來黃偉哲才發現節目仍在直播，但相關言論早已透過網路無遠弗屆。

儘管韓國瑜選後積極回歸高雄市政，但媒體民調仍顯示罷韓案頗有過關可能。（高雄市政府提供）

另外，黃偉哲也預估，新冠肺炎在台灣的疫情往上攀升將是難以避免的趨勢，因為中國大陸1月23日才將武漢封城，但在23日以前，兩岸依然有來往，而根據對岸的報道，中共官方也承認在2019年12月就有好幾百個感染案例，當時候疫情早已爆發，所以或許在那段時間中，台灣和全世界就已經錯過許多感染案例；台灣社會是不是還有潛在案例，沒有人敢掛保證，只是台灣政府用了許多措施，再加上民間的自主行為，讓台灣在疫情上的發展進度，比周邊國家慢很多。

黃偉哲表示，台灣如果疫情繼續往上攀升，可能到4、5月天氣較暖的春、夏天出現高峰期，這時候對台灣比較有利，疫情比較容易下去，但如果高峰期像日本、韓國一樣現在出現，等到4、5月天氣變暖時才下降，那台灣將在經濟上、社會安定上付出巨大的代價，目前這場「戰疫」，台灣守到現在已經非常不容易了。