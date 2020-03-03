【國民黨主席之爭】遭指主張「台獨優先」　江啟臣急澄清揚言提告

國民黨主席補選即將於3月7日登場，前台北市長郝龍斌與立法委員江啟臣之間的「郝江之爭」勢必將進入短兵相接的最後階段。江啟臣方面就在3月3日透過立委辦公室發布新聞稿指出，近期國民黨群組流傳著一份抹黑文宣，刻意扭曲江啟臣的政見，包括指江啟臣同意蔡英文的「隱性台獨」主張，甚至把江啟臣的台灣優先解讀為「台獨優先」。江啟臣也透過新聞稿痛批，國民黨主席補選淪為惡質的泥巴戰。

江啟臣透過辦公室發布新聞稿，指自己遭一份文宣抹黑，他將保留相關事證並透過法律手段維護自身清譽。（中央社）

江啟臣辦公室指出，這分文宣署名製表人為「PP小豬」，其他並沒有任何其他的署名，文宣中也刻意扭曲江啟臣的競選政見，包含指稱江啟臣同意蔡英文「隱性台獨」主張，並將江啟臣兩岸論述中的台灣優先扭曲為「台獨優先」。

江啟臣辦公室表示，他們對這樣的文宣感到心寒，江啟臣在黨內政見說明會時就已經明確提到，這次參選黨主席補選不是在爭奪大位，不是爭奪利益，而是在為國民黨未來的發展找出路，但卻出現這樣惡質的抹黑。

江啟臣辦公室指出，近期江啟臣遭遇文宣抹黑，內容刻意扭曲，指江啟臣同意台獨。（江啟臣辦公室提供）

江啟臣辦公室強調，這樣的惡質文宣不僅已經違反國民黨黨章禁止破壞黨內團結、惡意攻訐同志的規定，同時也涉及《刑法》誹謗罪嫌，他們將保留相關事證並透過法律手段維護自身清譽。