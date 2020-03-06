邵宗海：台北法案背後的美國國會「潛流」 或衝擊脆弱兩岸關係

美國眾議院日前通過台北法案(TAIPEI Act)，大陸國台辦3月5日表示堅決反對，強調美國一再操弄涉台議案，只會給中美關係製造更多麻煩；民進黨當局挾洋自重只會加劇兩岸緊張關係、破壞台海和平。

對此，澳門理工學院名譽教授邵宗海分析稱，美國眾議院以415票贊成、0票反對通過法案，說明美國共和與民主兩黨已取得一面倒的共識。美國國會已藴藏著一股影響兩岸政治走向的潛流，極可能對已逐漸走向脆弱互信的兩岸，帶來更大的衝擊。

邵宗海（左）認為，台灣不需對法案通過沾沾自喜，美國是否實踐，仍是未知數。（澳門理工學院網頁）

綜合台灣《聯合報》等媒體報道，美國眾議院於3月4日通過「台北法案」，參議院則於2019年10月29日就通過，目前只待兩院版本達成一致，送交總統特朗普（Donald Trump）簽署生效。

對此，邵宗海在媒體刊文指出，法案國會意見（sense of congress）中提到美國對於一些對採取重大行動傷害台灣的國家，在「符合美國利益」的適當情況下，美方可考慮降低與該國在經濟、安全與外交方面的交往。而會對台灣在國際社會造成美國所認定被「傷害」的事例，採取「傷害」手段的對象，對美國或台灣來說，通常都會認定是中國大陸。

他說，台灣得到美國背後支持會否跳出來挑戰北京，引發兩岸更強硬對抗？或北京開始認定美國的出手，就是直接介入中國內政，中美關係惡化？「如果這些答案都是肯定的，恐怕這些被挑起的後果影響，應該都不是美國國會在法案通過之前所想象得到的。」

美國眾議院日前通過台北法案(TAIPEI Act)，眾議院議長佩洛西表示，藉此持續向世界傳達「美國與台灣同在」訊息及對自由、民主、開放的堅定支持。（資料圖片）

另一方面，國會意見提到美國「支持」台灣強化與印太地區及全球各國的正式外交關係與非正式夥伴關係。

邵宗海認為，若將美國的「支持」視為「正式出面支持」台灣強化與印太地區及全球各國的「正式外交關係」，就是美國主動引爆兩岸外交對抗，高舉「兩國論」旗幟，讓台海和平堪憂。若美國只是說說而已，台灣就仍是一顆被玩弄的棋子。

他表示，根據以往探究美國通過涉台法案的經驗，感受到法案內容的「華而不實」，實質幫助不大，但法案的通過生效，可能仍對兩岸帶來一些衝擊。特別值得兩岸共同關注的是，在美國參眾兩院討論法案的過程中，可發現美國國會已藴藏了一份對中國大陸以及台灣未來可能的政治走向有種「主導」作用，極有可能將已逐漸走向脆弱互信的兩岸，帶來更大的衝擊。

邵宗海提醒，法案通過台北不需沾沾自喜，畢竟美國的承諾是否實踐，尚是個未知數；而北京更應自我警惕，為什麼兩岸很多缺口，都能讓美國來「見縫插針」？

針對美國眾議院通過台北法案，國台辦發言人朱鳳蓮批評，美國會有關涉台議案公然阻撓其他國家同中國建交、助台拓展所謂「國際空間」，毫無道理。（中央社）

此外，廈門大學台研院院長李鵬認為，這些年美國隨意退出國際組織，不履行國際義務與責任，早已信譽掃地，想要幫助台灣參加國際組織，恐怕連美國自己都沒有底氣。這些法案和表態只會變成美國力不從心和「口惠而實不至」的另一例證。而最終要承擔嚴重後果的只會是台灣方面。