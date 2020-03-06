【觀察】游錫堃：不甘寂寞的民進黨大老　可有可無的台灣立法院長

台灣立法院長游錫堃這兩天成為台灣網絡熱搜人物，繼他在今年1月成為第2位民進黨籍立法院長，解鎖「擔任過台灣行政院長及立法院長」人生成就（為孫科之後台灣唯一）後，再次成為媒體鎂光燈焦點。

只不過，游錫堃這次成為輿論焦點的原因並不是因為什麼家國大事，而是以立法院長之尊在facebook發文，指早在2月19日就接獲恐嚇信件，發信人要他速離台灣，以免「承擔滅門血案的悲傷」，一直到3月4日深夜他在facebook發文為止，雖然早就報案，但「至今沒有下文」，他表示擔心的是家人的安危，還說警方對立法院長的報案尚且如此，對待庶民報案又當如何？他還拍攝住家樓下的警察巡邏箱並沒有簽到單「以昭公信」。

游錫堃（左一）是枱面上的台灣立法院長，民進黨團總召柯建銘（左二）則被很多人視為「地下院長」。（洪嘉徽／多維新聞）

游錫堃發文的言下之意就是「沒人把我的報案當一回事」，希望公諸於眾後警方能夠「有個說法」。

全案在警方接招後急轉直下，一是「恐嚇犯」早已查獲，相關事證也被移送檢察官，進入司法偵查階段；二是台北市警方早已不用容易被人為塗改的「手寫簽到」，改用可以精確掌握巡邏路線、抵達巡邏點時間的科技簽到方式。

台灣立法院長游錫堃拿着「恐嚇信」，向媒體說明被恐嚇及報案心路歷程。（洪嘉徽／多維新聞）

簡言之，游錫堃「討拍」不成，還惹來網絡一片罵聲。

不過，何以游錫堃以堂堂「最高民意機關」首長之尊，卻落得要自行在網上發文要警方給說法、向全民討公道的境地？有兩個原因，第一個確實是「沒人將他當一回事」，更正確的說，民進黨掌握台灣立法院過半席次，立法院長就是個「擺設」，對不曾有過立法委員職務歷練的游錫堃來說，更是為了派系平衡的「酬庸」；其二，游錫堃在人生遲暮之年，因「酬庸」登上人生另一個頂峰，看到前半人生的同志、對手台灣行政院長蘇貞昌風生水起，不甘寂寞而已。

游錫堃發跡甚早，早在國民黨威權統治時代就是台灣省議員，與蘇貞昌同列省議會「黨外三劍客」一員，在陳水扁擔任台灣總統時達到人生頂峰，歷任總統府秘書長、行政院長、民進黨主席等職務，在擔任民進黨主席時還通過《正常國家決議文》，呼應陳水扁的「一邊一國」，但個人色彩並不鮮明，一直被視為陳水扁的「肱股良臣」，低調、實做的作風也讓他有「台灣牛」外號，也是民進黨內派系「正國會」的精神領袖。

因此，陳水扁於2019年年底成立「一邊一國行動黨」時，就傳出將邀游錫堃出任「黨魁」的聲音，但游錫堃沒有背叛民進黨，不久後就傳出蔡英文親見游錫堃，邀請他列入民進黨提名不分區立委安全名單內，既感謝他「不添亂」，又符合民進黨內權力分配「派系平衡」傳統。雖然確是「酬庸」，但也輪不到其他政黨來說嘴，再加上民進黨在立法院內有「永遠的總召」柯建銘操盤、「英系」大將陳明文壓陣，游錫堃又是「立院新鮮人」，除了「門面」作用外，所有人都不期待他能有多少作為。

不過，游錫堃顯然不甘寂寞，猛刷存在感，卻一直出錯。例如，他先前接見自日本返台僑界代表，糾正僑界代表發言稱台灣「自由祖國」之謬誤，表示會讓人誤認另有一「不自由祖國」，恐引發誤解；又，他聘請只有一任立委經驗的前時代力量立委洪慈庸擔任院長辦公室顧問，出面糾正媒體報道指其月薪新台幣16萬為12萬元之誤，外界都知洪的先生是「正國會」領導人、台灣交通部長林佳龍的心腹近臣，他仍堅稱不是「酬庸」。

再者，不知道是「無心」還是「有意」，游錫堃在3月4日還在臉書貼「歷史上的今天」，指40年前他被媒體報道影射為「林宅滅門血案」兇手。

台灣立法院長游錫堃（左）2月27日表示，前無黨籍立委洪慈庸（中）將擔任院長辦公室的「機要顧問」，一個月的薪水大約新台幣12萬元左右。（中央社）

細數他上任以來得以聚合鎂光燈的種種事迹，除了上任第一天的報道偏正面外，其他則是「毀多於譽」，除了「不甘寂寞」，實在無法他想。

不過，游錫堃若是因為不滿「只是擺設」而猛刷存在感，其實他可以做的更多。須知道，法理及社會觀感均認為立法院長應超脱黨派、中立，必要時還得動用「警察權」維持議事秩序，但實際上立法院長卻又必須維護所屬政黨利益、自身又是沒有上下從屬關係中合議中的一員。

簡言之，台灣立法院長職權的「理想」與「現實」充滿矛盾，但遍查《中華民國憲法暨憲法增修條文》及《立法院職權行使法》諸般法律規定，卻沒有給予明確規定，再加上國民黨籍的前立法院長王金平給人「喬王」形象太過鮮明，一旦「無事可喬」，自然就容易變成「可有可無」。

游錫堃若真的「不甘寂寞」並想有所作為，不妨可以着手將立法院長的職權「法制化」，別忘了，立法院長本質上仍是立法委員，立法院長領銜立法更充滿「話題性」及「正面性」，無論如何，都比現在給人「任性」、「討拍」形象強上許多。