台灣中科院高雄院區研製導彈釀爆炸　4人受傷送院

綜合台灣媒體報道，台灣中山科學研究院（簡稱中科院）高雄大樹院區今天（6日）晚上發生爆炸意外，4名技術人員受燒燙傷；這起意外疑起因中科院研製導彈時，在灌藥製程釀爆炸失火。其中一名55歲的吳姓技術員全身80%面積，2至3度的燒燙傷，有生命危險，已送加護病房。

台灣中山科學研究院大樹院區，晚間7點多傳出爆炸火警 。（東森新聞雲）

據中山科學研究院公關室主任顏肇瑩表示，中科院化學研究所大樹院區的火工作業場晚間7點10分左右進行彈藥火工作業時，突然發生閃燃並有爆炸聲，當場引起火警並造成現場4名廠內技術人員受傷分別送醫。已由院區消防隊撲滅火勢。

他又說，這4名受傷員工都非軍職，相關肇事原因及責任將由院內相關單位鑑定調查；大樹廠過往並沒有發生類似意外。

消防人員趕到現場。（中央社）

據了解，爆炸當下僅有劇烈爆聲，在爆聲後，火勢瞬間沒有火了，具體爆炸原因有待進一步調查，現場已經封鎖。

高雄市政府民政局長曹桓榮也到場關心表示，據他了解，受傷人員中 2名傷者傷勢較輕，可能稍晚就能出院，但另有2名傷者傷勢較重。至於爆炸原因，曹封口表示，還是由專業軍方、檢調來了解。

據了解台灣中山科學研究院負責武器研發與生產。高雄大樹院區負責火箭藥柱、彈頭裝藥、發動機火工品生產製作、化學原料處理及化工製程控制等相關工作。