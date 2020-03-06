【孫中山逝世95周年】追思緬懷革命先行者　台北國父紀念館紀念

由中華民國國民政府明令尊稱為「中華民國國父」、中國大陸稱為「中國近代民主革命的偉大先行者」的孫中山先生，於1925年3月12日逝世於北京。今（2020）年恰逢孫中山先生逝世95周年，今天（6日）下午，台北國父紀念館舉辦紀念孫中山先生逝世95周年「摯尊95•再現中山風華」系列活動啟動儀式，並邀請台灣中國文化大學音樂系管樂團現場演出，展現台灣年輕人對中山先生的追思與緬懷。

為紀念孫中山先生逝世95周年，3月6日，台北國父紀念館舉辦「摯尊95•再現中山風華」系列活動啟動儀式，並邀請台灣中國文化大學音樂系管樂團現場演出。（許陳品／多維新聞）

台北「國父紀念館」館長梁永斐介紹，紀念孫中山先生的系列活動已於2019年底規劃完畢，原預計進行9項系列活動。然而，由於2020年2月起新冠肺炎疫情擴散，其中如相關醫學講座、2020中山青年學術論壇等4項活動均延期，僅先進行其中4項戶外活動，還有3月12日的重頭戲「向國父致敬」，亦會如期舉行。梁永斐稱，往年特地回台向國父致敬的團體約有20餘個，但如今受疫情影響，只有4個團體能夠前來。

梁永斐表示，此次紀念系列活動除音樂表演以外，規劃有性別平等主軸的展覽，像是於3月6日開展的「台灣女性藝術家的逸仙足迹」典藏展，展出開館至今優秀女性藝術家的作品，落實孫中山先生提倡男女平權的理想。此外，也希望民眾於3月12日「植樹節」當天，將樹苗帶回栽種，一起關愛我們的地球。

梁永斐強調，由於孫中山先生是肝膽病變過世，所以國父紀念館特與「肝病防治學術基金會」、「肺病防治基金會」合作，邀請肺病防治基金會董事長、台大醫院胸腔外科主任陳晉興，以及已退休的前台大學醫學院病理科副教授李豐醫師發表演講，不過由於疫情的緣故，講座將延後舉行。

面對台灣新冠肺炎疫情，梁永斐認為民眾毋須太過緊張，只要做好自主健康管理，規律運動、定時定量飲食、睡眠充足，也就會有足夠的抵抗力。他強調，「國父紀念館」也已做好相關防疫措施，除了入館時測量體温，消毒、洗手等工作也非常徹底，於4 月8日以前在大會堂的活動也已全部取消。至於4月8日以後的活動，會配合台灣文化部的防疫政策來處理，請市民放心。

針對孫中山先生逝世95周年，給世人留下了豐厚的精神遺產─中山思想，梁永斐認為，其最重要的是自由、民主、平等、博愛、天下為公等精神流傳後世，除了自由、民主、平等已經是普世價值，特別是「博愛」，更是「地球村」的觀念，以本次新冠肺炎疫情來說，世界各地相互支持與關心，也就是孫中山「博愛」精神的體現。更何況《禮記•禮運大同》稱的「矜、寡、孤、獨、廢疾者，皆有所養」，也就是希望每個層級的同胞都能受到最好的照顧。

3月6日舉行的「偉人身影」音樂饗宴，邀請台灣中國文化大學音樂系管樂團演奏《Sedona》、《Everything for a Dream》，以及中文歌曲《我只在乎你》、《打開咱們心裏的門窗》（閩南語）、《國父紀念歌》，還有日據時期著名音樂家鄧雨賢（1906─1944年）創作於1933年的作品《望春風》。

《國父紀念歌》，原稱《總理紀念歌》，由音樂家黎錦暉（1891─1967年）於1925年創作詞曲，已故考試院長戴季陶重新填詞，於1947年中華民國政府宣布行憲後改為今名，以紀念孫中山奠定的亞洲第一個民主共和國─中華民國。歌詞如下：