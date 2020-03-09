【罷免韓國瑜】40萬份連署書送交高雄市選委會　預計6月中旬投票

高雄市長韓國瑜的罷免案越演越烈，罷韓團體在3月9日（周一）將40萬份罷韓連署書送交給高雄市選委會。罷韓團體預計，6月13日就能正式針對韓國瑜罷免案進行投票。

先前有民調分析指出，罷免韓國瑜的同意票上看百萬張，韓國瑜的市長「保位戰」看似不樂觀。（中央社）

高雄市選舉人數約229萬人，依照台灣選舉罷免相關法令規定，連署過關的門檻為選舉人數的10％，也就是約23萬份。然而韓國瑜罷免案進入連署階段以來，罷韓團體已取得55萬份連署書，但此次僅遞交40萬份，另外保留15萬份。此做法的目的為，假如送交的連署書遭高雄選務單位借格式等各種理由剔除，罷韓團體仍有15萬份「預備彈藥」可供補送支援。

倘若韓國瑜罷免案連署過關，實際交付投票時，除了同意票要大於不同意票以外，同意票的票數還要大於高雄市選舉人數的25％，也就是約58萬票，才能透過罷免解除韓國瑜職務。

罷韓團體估計，一旦罷韓連署書審查過關，預計100日之內就會舉行投票，他們估計，投票日期將在6月13日左右。

罷韓團體3月9日將40萬份罷韓連署書送交高雄選委會。（中央社）

由於民進黨的選舉動員能力向來不可小覷，高雄向來又是「綠大於藍」的民進黨陣地，加上蔡英文於2020年台灣總統大選中在高雄得到百萬票，要取得足夠罷免韓國瑜的票數對民進黨而言或許並非遙不可及。再者，當前民進黨在台灣中央政府的官員組成中，有大批人馬出自當初陳菊任內的高雄市府，高雄市政府小內閣好似民進黨的首長人才庫。如今民進黨執政的地方縣市銳減，就人才培育的角度而言，民進黨確實有取回高雄的急迫性。

此外，先前也有民調分析指出，罷免韓國瑜的同意票上看百萬張。各種主客觀因素交織之下，均使韓國瑜的市長「保位戰」看似不樂觀，在未來3個月的時間該如何挽回高雄民意，不僅韓國瑜要傷腦筋，也是新任國民黨主席江啟臣的考驗。