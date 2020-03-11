國民黨前副秘書長蔡正元：沒了九二共識　也未見兩岸地動山搖

國民黨新任黨主席江啟臣在補選過程中，對外強調「九二共識」已舊且欠缺彈性，並有意重新思考國民黨兩岸論述。甚至江啟臣就職講稿，也未提到九二共識，不免令人好奇，國民黨對於兩岸關係的傳統論述，是否即將面臨動盪？ 對此，國民黨前副秘書長蔡正元在3月10日接受《香港01》訪問，評論江啟臣當選對國民黨的影響，並對國民黨的兩岸路線提出看法。蔡正元指出，國民黨要支持九二共識，大陸也要像個在堅守九二共識的樣子，蔡英文執政四年來九二共識不存在，可是兩岸也未地動山搖，好像沒有九二共識也無所謂，那要國民黨單方面支持九二共識，有道理嗎？

國民黨前副秘書長蔡正元在當地時間3月10日接受多維新聞網專訪。（洪嘉徽／多維新聞）

江啟臣有一年時間證明是否屬接班前段班

01：新當選國民黨主席的江啟臣，並非出身傳統藍營門第世家，是否會對改革產生阻礙？

蔡正元：這對國民黨而言不是問題。坦白講，江啟臣贏在他年輕，而且與郭台銘之間沒有太多牽連，而郝龍斌就被視為支持郭台銘，並輸上述在這兩點，在兩岸關係方面，沒有太多影響。郭台銘參與國民黨黨內初選之後的態度，令國民黨黨員難以諒解，事實上郭台銘在台灣政壇也出局了，因為郭把政治當成投資，不把雞蛋放在同一個籃子裡，一下子台灣民眾黨，一下子親民黨，使自己的定位出問題。如果郭台銘在初選過後全力支持國民黨的選舉，縱然郭台銘與韓國瑜之間有一點意見，也可以支持國民黨的立委候選人，假使如此，郝龍斌參選黨主席的包袱也不會這麼重。

01：江啟臣拋出組織11人決策小組的意向，若國民黨權力核心拉離中常會，是否會加深黨內矛盾？

蔡正元：如同民進黨每次遇到選舉，都會籌組對策委員會，針對政策進行規劃，否則面對隨意應對選舉也不太對。江啟臣想組建的，應該比較類似對策委員會的性質，就體制上而言，有重大決定還是要經過中常會，民進黨也是如此。只是對策委員會擬定的方針，通常都已經有周全的規劃，照理而言中常會也很難否定。

蔡正元認為，江啟臣贏在年輕，而且與郭台銘之間沒有太多牽連。（洪嘉徽／多維新聞）

01：江啟臣此次當選國民黨主席，是否意謂排入黨內接班梯隊前段？又或是2021年主席改選，仍會有變動？例如朱立倫的動向。

蔡正元：到底江有沒有取得黨內接班梯隊的前段班，恐怕也要等2021年黨主席正式改選，才會比較明朗，江啟臣如果做得好，也可能順利取得連任。在朱立倫的動向上，我實在看不懂他，朱說好聽叫高深莫測，說難聽則是毫無章法，現在不能排除朱立倫2021年再戰黨主席的可能性，但若江啟臣這段時間有一定的表現，朱立倫也難有挑戰江的正當性，這是很現實的問題。

洪秀柱在2016年也是透過補選當上黨主席，不可否認，洪秀柱在黨內的力量比較弱，所以2017年競選連任時，被權勢更強的吳敦義擊退。洪吳兩人年齡相當，沒有世代交替的意義，如果朱立倫要和江啟臣競爭，除非江自己不參選，否則朱立倫的年紀又比江大了近10歲，講世代交替也說不過去，或許朱立倫去競爭下屆台灣總統候選人會比較有機會，但在黨主席這關，確實難講。

3月7日，江啟臣當選國民黨主席。（中央社）

01：怎麼看朱立倫在Facebook上拋出蔣經國的親美反共路線？

蔡正元；蔣經國時代是美蘇兩極對抗的時代，親美反共有點道理，但現在就算中美關係有對峙之勢，卻又不若美蘇那種你死我活的敵對關係。若要反共，是不是要把大陸台商都撤走？甚至要不要停止兩岸三通、斷絕所有交流？如果做不到，又要反什麼共？不是白講的嗎？朱立倫很多時候在講事情，好像不太經過大腦。

九二共識不存在 兩岸也未地動山搖

01：既然談到兩岸關係，九二共識這四個字現在對國民黨的意義是？

蔡正元：銅板沒有兩個不會響，國民黨要支持九二共識，大陸也要像個在堅守九二共識的樣子。前段時間說，若九二共識不在，就會地動山搖，可是蔡英文執政四年來，九二共識已不存在，可是兩岸地動了嗎？山搖了嗎？大陸以為斷幾個鳥不生蛋的邦交國，就算地動山搖嗎？或是觀光客自由行不來，就算地動山搖嗎？反而蔡英文趁著防疫，乾脆就通通不要來。

現在兩岸貿易逆差仍在，蔡英文還可以從800億美元的貿易逆差中拿到很多稅金，並且補貼給台灣觀光業者，前段時間我也發過一篇文章，半開玩笑說，大陸以財力支持台獨，美國用武力保護台獨，那我國民黨幹嘛當傻瓜？我始終不覺得大陸在堅持九二共識，好像沒有九二共識也無所謂，那要國民黨單方面支持九二共識，有道理嗎？

國民黨9日舉行新任黨主席就職典禮，新任黨主席江啟臣致詞。（中央社）

01：江啟臣稱九二共識的想法理念至今沒變，好似民進黨說的九二精神、九二會談的歷史事實，用迂迴的方式去講九二共識，有走民進黨路線的感覺。

蔡正元：沒有什麼民進黨路線，這也是大陸這三年多來對民進黨的態度，那你有什麼立場要求國民黨去死硬解釋九二共識？假如江啟臣未來一年任期維持這樣的調性，我不覺得不行，就看大陸怎麼出牌。看著民進黨不斷反中、仇中、辱中，大陸也所謂，你都無所謂了，我國民黨又幹嘛要沒事惹事。兩岸關係的定調與發展，要像跳舞一樣互相協調，我看你大陸也不像，嘴上覺得九二共識很重要，可是行動上卻不是如此，很多大力資助民進黨政府的大企業，大陸還不是給他們很多訂單，我的懷疑不是沒有道理。

何況國民黨現在是在野黨，台灣和大陸的好與壞，那是民進黨的事，九二共識是執政黨對執政黨，我在野黨談九二共識幹嘛？

台灣民眾黨難以撼動台灣兩黨生態

01：國民黨在兩岸關係立場的變動，與台灣選舉有沒有關係？

蔡正元：當然與選舉有關。可是更重要的是，也是因為大陸的態度與行為，讓國必須再觀察，不能怪國民黨會這樣想，要國民黨單獨去應付民進黨，美國在這次選舉之中，可是傾全力去支持民進黨，什麼力量都用上了，只是選前不方便講而已。

01：台灣民眾黨在旁虎視眈眈，對國民黨而言是否有威脅性？

蔡正元：基本上我不看好台灣民眾黨，因為台灣的兩大黨結構穩定。蔡英文在2020年大選中雖然拿了800多萬票，比民進黨的政黨票還多，這多出來的票算是游離票，會倒過來，倒過去，之所以會移動，也和韓國瑜的選戰表現有關。韓國瑜從頭到尾不僅沒什麼政策可以和蔡英文對打，反而因私人問題頻頻挨打，一下子新莊王小姐、財務、房地產、岳家做砂石生意、擔任立委期間花天酒地等，幾乎沒有正常的新聞露出。

國民黨在選舉組織方面，好像就是辦辦造勢活動而已，造勢活動沒有不對，但以前總統候選人都會在台灣各地佈署很多後援會等組織，韓國瑜並沒有，就算有韓粉，這群人也非組織而出的產物，離總統候選人的能量，仍然有差距。

民眾黨有點類似早期親民黨一人政黨的角色，一旦民眾黨沒了柯文哲，會是什麼樣子？反過來講，國民黨就算沒了郝龍斌、沒了江啟臣、沒了馬英九，依然是個黨，民眾黨卻非如此。2022年台灣地方首長改選，我很肯定民眾黨連在台北市都沒有人可以參選，不是我唱衰，是真的沒人，民進黨聽說要推現任防疫指揮官的陳時中，而國民黨聽說要推蔣萬安，他們都是明星型的政治人物，候選人要有明星架式，光靠政黨是沒有用的，政黨頂多只是踏腳石而已。

然而台灣民眾黨給人的感覺，就是柯文哲加上蔡壁如的黨，這種黨怎麼生存？好比時代力量，黃國昌一個人拚了老命，依舊沒有起色，可見政黨發展不能光靠一個人。