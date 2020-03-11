韓國瑜：疫情後將推「香港村」　歡迎港人移民高雄

高雄市長韓國瑜今日（11日）出席業務會報時表示，市政府目前正在規劃「香港村」，等疫情過後要宣傳高雄，歡迎香港及馬來西亞人移民。

韓國瑜（右）表示，疫情後將推「香港村」。（中央社）

韓國瑜在會上指，高雄市政府正思考疫情結束，高雄要如何跳躍和飛進，因此規劃「香港村」，盼香港移民首選高雄，也歡迎馬來西亞人到當地。

他介紹道，高雄推廣中英文雙語教育，覆蓋48所學校，「只要香港人願意移民來，搭飛機90分鐘就回家了。」

高雄市新聞局長鄭照新接受傳媒採訪時補充道，「香港村」的想法醞釀已久，「很多香港朋友對於搬到高雄是有興趣的，說其實他們每天來回機票，加上住在高雄的費用，都比住在香港來的便宜」他認為，高雄對港人是有吸引力的，因為氣候好、又是台灣一個重要城市。

鄭照新說，一旦疫情趨緩，就用雙倍的速度來進行「香港村」的計劃。（中央社）

長期持劃5000至1萬人

他表示，已由副秘書長協調各局處，為香港人移居台灣時，高雄如何作為一個有競爭力，或是能夠吸引香港朋友的整體規畫的香港村，包括相關設施、教育水準、雙語教育等整體社區規畫作一個整體的評估。

鄭照新說，評估包括選址、所需經費、財源等也做了初步評估，目前已看到有2、3筆土地可選。香港村初期規劃200到400人，中期1000到3000人，長期是5000到1萬人。因為疫情當下，香港人沒辦法入境，所以市府會先做好規劃，一旦疫情趨緩，就用雙倍的速度來進行。