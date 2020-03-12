江啟臣：希望兩岸擱置主權爭議的主張不變

3月12日是孫中山逝世95週年的日子，新當選國民黨主席江啟臣率領黨務主管及數位中常委，前往台北「國父紀念館」獻花致敬。當前國民黨正在兩岸論述的擺盪期，不免令外界好奇，江啟臣在主持完任內第一場黨內中常會，是否對兩岸關係有新見解？江啟臣表示，過去這段時間，九二共識的模糊空間，還有彈性空間，一再受到壓縮，這並非國民黨單方面的問題，還有對岸方面。不過，江啟臣也強調，國民黨追求兩岸和平，希望兩岸擱置主權爭議，這樣的主張沒有改變。

此次江啟臣領軍向孫中山獻花，「國父紀念館」外也聚集部分統派團體，痛斥國民黨慘被民進黨是「亡黨亡國」，愧對孫中山。面對抗議，江啟臣入場前拱手向其致意，雙方並未有太多針鋒相對的場面。江啟臣受訪時，也先對孫中山表示敬意。他說，今天剛好是孫中山先生逝世95週年，所以他與所有黨員同志，包括黨務主管、中常委等，一起前來緬懷這位對中華民族影響深遠，還有創建中華民國的革命家、政治家。

國民黨主席江啟臣3月12日赴台灣“國父紀念館”獻花致敬。（洪嘉徽／多維新聞）

在九二共識的討論方面，江啟臣指出，現在國民黨正在進行相關的改革工作，當中有涉及兩岸論述，黨內改革委員會對此也有所準備，而且是當中重點，應該讓黨內同志以及其他內外部意見進來共同討論，以凝聚共識，等到有一定的共識後，他會再對外說明。

江啟臣強調，至於現階段的兩岸論述，國民黨一直以來都追求兩岸和平，希望兩岸能夠擱置爭議，尤其是主權政治的爭議，解決兩岸人民的問題，展開功能性的交流，這是我們基本的主張，並沒有改變。

江啟臣獻花過後，在大批媒體包圍下接受聯訪。（楊騰凱／多維新聞）

江啟臣指出，過去這段時間，九二共識的模糊空間、彈性空間一再受到壓縮，這並非國民黨單方面的問題，還有對岸方面，也因此造成九二共識在台灣內部、國內受到一些誤解。未來在論述上如何可以更清楚，並且讓民眾了解，都是未來可以進一步討論的，就留待改革委員會未來做討論。