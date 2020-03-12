【專訪】張亞中：九二共識確有不足　無法解決兩岸政治難題

國民黨歷經2020年台灣總統大選的失敗，當前正處於兩岸論述的擺盪期，九二共識成為檢討標的。對此，孫文學校總校長張亞中接受《香港01》訪問時表示，九二共識當初是兩岸為解決事務性問題所達成的共識，儘管有確立一個中國、謀求國家統一的成份，卻未針對兩岸關係達成共識，以致無法解決兩岸政治難題，確實有其不足。張亞中認為，對國民黨而言，理應深化九二共識並建立兩岸和平論述，而非拋下九二共識或加以迴避。

孫文學校總校長張亞中認為，九二共識當初是兩岸為解決事務性問題所達成的共識，卻未定調兩岸關係，以致無法解決兩岸政治難題，確實有其不足。（洪嘉徽／多維新聞）

張亞中在3月12日，也是孫中山先生逝世95周年紀念日，赴台灣「國父紀念館」獻花致敬，並接受《香港01》訪問。

張亞中指出，九二共識毫無疑問是兩岸的定海神針，但九二共識在本質上，是1992年為了解決兩岸事務性的問題所達成的共識。嚴格來講，是1992年的相互理解（understanding），這份相互理解之中有兩個共識，以及一個沒有共識。兩個共識分別是堅持一個中國原則、謀求國家統一。至於一個沒有共識之處在於，到底兩岸之間是什麼關係？這在1992年為了解決事務性問題時，並沒有被確定下來。後來台北方面的國民黨說是「一中各表」，但北京方面認為是事務性問題，所以是「一中不表」。

張亞中表示，民進黨所謂的去九二共識、去中國化的論述，會給兩岸帶來災難，甚至會引發不必要衝突。了解九二共識後，其實國民黨的責任，以及和民進黨最大的不同之處在於，既然民進黨會把兩岸帶入戰爭，那國民黨就應該求和平、進入和平，即為進入到兩岸之間的政治論述，也就是俗稱的「深水區」。

張亞中認為，國民黨要檢討九二共識，並非不要九二共識，而是針對九二共識在當時1992年沒有做到的事情，國民黨應該有責任做到。所謂沒有做到的，就是把沒有共識的部分，變成一個共識，即為兩岸該怎麼樣從敵對狀態，進而走向和平狀態。既然和平，那就要有和平論述，而所謂的和平論述，理應是深化九二共識，國民黨與其檢討九二共識，反而應該討論如何深化九二共識，而不是就此不要九二共識，或加以迴避。

張亞中強調，九二共識不是不能討論，而且九二共識也確實有其不足，不足之處在於無法解決政治難題。至於國民黨則應該深化九二共識，並用以解決政治難題，這才是國民黨存在的意義。