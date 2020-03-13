「美台建交」狂想曲：美國給台灣尷尬又不失禮貌的微笑

蔡英文政府在2020年大選前後，始終宣傳「美台關係史上最佳」，再加上台灣同時接受到來自北京的政治壓力，因此「美台建交」的話題甚囂塵上。不少台灣網友更是「身體力行」，到美國白宮請願網站（WE the PEOPLE）發起、參與「美台建交」的連署，要求美方「給個交代」。

美國在台協會發言人夏雨荷回應台灣網友「美台建交」提問，她指出美台關係一直在進步，但嘗試改變現狀，將會威脅兩岸穩定。（Facebook@ 美國在台協會 AIT）

美國在台協會（AIT）3月10日在官方Facebook上傳了最新一集《請問發言人》系列視頻，發言人孟雨荷（Amanda Mansour）親自上陣，回答網友「美國可以跟台灣正式建立邦交關係嗎」的提問。孟雨荷強調，過去40年「維持現狀」為兩岸社會和經濟提供了和平繁榮，「我們認為嘗試改變現狀，會威脅這個穩定」。

孟雨荷的回應無疑代表美國官方立場，她臉上帶着一個「尷尬又不失禮貌的微笑」，給台灣對「美台建交」的期待碰了軟釘子：美國和台灣是「真朋友、真進展」（Real friends, Real progress）；但要建交，不可能。

蔡英文政府在2020年大選前後，始終宣傳「美台關係史上最佳」。（資料圖片）

不少評論認為，台灣對「美台建交」的期待是一種「白日夢」，也有評論指向白宮請願只是一場「集體狂歡」。但不論是前者還是後者，我們可以問，是誰讓台灣奏響這首狂想曲的？

一方面，被台灣網民稱為「水牛伯」的立法院長游錫堃，應是台灣執政黨高層最為力主「美台建交」的政治人物。早就大選前夕，名列民進黨不分區安全名單的游錫堃，被外界看好可望坐上立院院長寶座，他於2019年11月就在「台灣國家永續發展論壇」上發表演講，指出：「2020年這一戰是台灣永續發展的關鍵戰役，這場如果輸了就輸了，贏了台灣與民主就繼續，台美建交就有機會，尤其美國最信任的就是蔡英文，如果蔡英文贏了，台美關係會更好。」

民進黨在大選大獲全勝的當天，和游錫堃同為出身宜蘭的民進黨立委陳歐珀稱，時機已經相當成熟，未來四年台灣朝野應該往與美國建交的方向努力。而順利成為台立院院長的游錫堃，則兩度當面對美方人士表達「美台建交」的希望。不過，對於游錫堃的興致勃勃，美方則表現得興趣缺缺。原美國國防部印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）表示「沒聽過美國有此計劃」，而AIT台北辦事處處長酈英傑（William Brent Christensen）亦未給予任何回應。

另一方面，美國眾議院以壓倒性票數、參議院以「一致同意」（unanimous consent）方式所通過的《台北法案》（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，簡稱TAIPEI Act），其中第五節建議美國行政部門應支持台灣強化其正式外交關係，以及與印太區域和世界其他地區國家的夥伴關係。

該法案並呼籲美國行政部門，對於明顯增強、強化或「升級」（upgrade）與台灣關係的國家，應考慮增加與該國的經濟、安全及外交接觸。反之，對於採取嚴重或重大行動對台灣安全或繁榮造成傷害的國家，美方應考慮「改變」（alter）與該國的經濟、安全及外交接觸。

這個正待特朗普（Donald Trump）簽署生效的法案，看在台灣眼裏，當然又是一項美國「友台」、「挺台」的鐵證，認為美國將會出手「懲罰」那些「背叛」台灣、倒向北京的國家。然而，台灣在雀躍之餘所忽略的是，美國自己至今都未與台灣建交，甚至認為「改變現狀」將會「威脅穩定」，難道不正是這項法案的最大「硬傷」嗎？

美國聯邦眾議院以壓倒性票數通過《台北法案》後，台外交部長吳釗燮（左）在立法院表示，台灣在國際社會受到的支持越來越多，台灣的努力已被國際看到。右為台行政院長蘇貞昌。（中央社）

除此之外，去年台灣面臨「斷交潮」危機時，美國不只召回巴拿馬、多米尼加、薩爾瓦多外交官，也罕見發表聲明關切，甚至公開介入維護台灣與所羅門的邦交關係，最終均「無力可迴天」，挽救不了任何一段邦誼。不只可以看出美國對國際事務影響力的下降，也可看出世界秩序格局正在產生的變化，並非美國以一紙法案或聲明就能逆轉態勢。

在這個情況底下，「美台建交」只是一個假議題。美國官方多次直接或間接否認了建交的可能性，可以與台灣維持朋友關係，但不可能進一步聯姻。至於美國透過包括《台北法案》等多項議案對台灣釋出的友好訊號，其實是放給北京看的，讓北京知道美國手中還有一張隨時可出手的「台灣牌」。

蔡英文首個任期內台灣斷交了7個邦交國，退出兩個國際組織。（中央社）

儘管台灣與美國有着「反中」的共同目標，但美國不可能為了台灣而與中國全面開戰，台灣也只是美國叫板中國的籌碼，這也是為何美國眾議員不分黨派以415票贊成全數通過《台北法案》的根本原因。

在這場博弈的另一位關鍵行動者──中國大陸，就算在疫情衝擊之下，也不可能會因《台北法案》的通過，或是美台建交的街談巷語，而對統一台灣的決心有所怯步。那麼，壓力最終是回到台灣身上的，究竟能否看懂美方那抹「尷尬又不失禮貌微笑」背後的涵義？或是繼續共奏狂想曲，沉浸在「有夢最美、希望相隨」的確幸心態裏？