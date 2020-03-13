AIT電賀江啟臣當選　台學者：避免民進黨一黨獨大走向偏激

江啟臣3月9日正式就職國民黨主席，但時隔多日，卻未按「慣例」收到來自中共的賀電，反而是美國在台協會（AIT）賀電先至。尤其中國大陸對這次江啟臣的勝選，一是國台辦發出「堅持九二共識、反對台獨」的呼籲，二是官媒《新華社》指「不堅持體現一中原則的九二共識，台海就會動盪」，美方這次反而強調「國民黨有著支持更緊密美台關係的悠久傳統」，一退一進之間，激起台灣內部許多討論。針對AIT這次罕見發賀電祝福江啟臣勝選，《香港01》訪問了台灣政治大學國關中心研究員嚴震生、淡江大學國際事務學院院長王高成兩位學者，分析背後有何深意。

國民黨立委江啟臣日前就任國民黨主席，至今為止仍未收到中共的賀電，反而是AIT賀電先至，一時之間激起台灣內部許多討論。（洪嘉徽／多維新聞）

嚴震生認為，這次AIT發賀電恭賀江啟臣，當是美國希望台灣民主政治能維持平衡，希望台灣政黨政治中的藍綠仍有機會輪替，不至於一個黨太大，另一個黨太小。尤其台灣2020年選舉結束後，看起來國民黨重返執政機會比較小，如果民進黨一黨獨大，國民黨沒有機會回來，那民進黨或會被台灣民意拖著往偏激的方向前進，美國目前還是希望看到一個穩定的美台關係，如果民進黨一黨獨大，便很可能做出一些比較冒進的政策。

嚴震生指出，國民黨一直支持比較強的美台關係，在中美台三邊關係中，試圖取得一個平衡，美國當然希望台灣可以偏向美國這邊，而江啟臣這次就任國民黨主席，未提「九二共識」，看起來相對親美，但也不會走向法理台獨，讓美國「辛苦」；對美國來說，最擔心的是兩岸任何一方片面改變現狀，所以在國民黨現階段不見得受到大陸重視或歡迎的時候，先釋出善意，讓美國跟國民黨之間的關係，可以搶在北京和國民黨取得和解前先建立，這對美國來說還是比較有利的。

嚴震生指出，美國目前還是希望看到一個穩定的美台關係，如果民進黨一黨獨大，便很可能做出一些比較冒進的政策。（多維新聞）

但嚴震生也強調，國民黨如果要加強和美國之間的關係，一定要派駐人員到美國，在美國那邊成立辦公室，輪流派親國民黨的學者去華府智庫表達意見，不能只是講講而已。至於這次中共未發賀電給江啟臣，嚴震生猜測，可能是大陸也了解這時候發賀電慶賀給江啟臣，會有負面影響，還不如不要參與、講話，不要讓台灣民眾繼續把國民黨看成一個親中的政黨，因為從過去經驗看來，反對國民黨不利，大陸方面應該也希望，不要讓國民黨在台灣的支持度跌落谷底。

對於國民黨目前在中美台路線上的些微轉變，嚴震生說，在台灣人民尚未完全搞清楚，台灣若不跟大陸維持一定的關係，在安全上仍有疑慮的情況下，就算政黨為了自己的理念也好，或是堅持自己的觀察正確也罷，堅持要跟對岸有更多積極的互動，那就永遠翻不了身了，國民黨目前的改變是務實考量。

美國聯邦眾議院於當地時間3月4日通過《台北法案》，蔡英文5日上午在總統府接見美國在台協會（AIT）主席莫健，向莫健拱手致意。（中央社）

而王高成也認為，不管AIT過去有沒有發賀電慶祝國民黨新任黨魁，這次發出賀電即代表美國對國民黨的善意，因為國民黨現在雖然在野，但仍是台灣一個重要的政黨。他認為，雖然在台灣2020年大選中，國民黨被視為一個立場比較親中的政黨，不如民進黨親美反中，但在江啟臣當選國民黨主席時，江也馬上宣布即將訪美的訊息，且江啟臣在競選階段時，也提出要在美國設立辦事處的倡議，加強國民黨和美國的互動關係，美國這次發出賀電，應該是接收到江啟臣的這個訊息，並表達相對的善意，接受國民黨釋出的「希望強化跟美國之間關係」的訊息，這等於是未來雙方有更多相互了解，跟互動的機會。

江啟臣3月9日就任新一任國民黨主席，他在就職典禮上對「九二共識」隻字未提， 他其後表示，國民黨對「九二共識」的看法至今未變，但如何在論述上讓台人更了解其含義，這可能是國民黨需要討論的。（中央社）

王高成說，就美國來說，美國當然希望跟台灣各政黨都有所接觸，也有自己既定的對中立場和對台立場，當然美國跟現在的民進黨政府合作互動良好，但其實國民黨之前也沒有跟美國關係不好，當初國民黨2020年總統候選人韓國瑜甫當選高雄市長時，就曾去美國訪問，代表國民黨也沒有打算不跟美國往來與合作；這次AIT發賀電給國民黨，表示美國對國民黨仍很重視，希望有很好的互動，有人認為AIT此舉是「拉攏國民黨一同抗中」，就他看來，一來是美國不一定這樣想；二來是國民黨也有自己的立場，江啟臣自己也說過，他是親美友中，不是親美反中，美國就算有這樣的意圖，國民黨應該也不會跟著配合。

王高成指出，2020年選舉的挫敗，對國民黨是一個刺激跟警訊，在整個國際大環境下，確實看到中美之間的競爭在升級當中，因此國民黨勢必得做出一些調整，但這些調整，應該只是一種立場上的澄清，不是根本上的改變，因為國民黨的兩岸立場，一向是希望兩岸能和諧，多一些合作和互動，這也是他相對民進黨的優勢，而這樣的立場，不代表國民黨會站在中國這邊來對抗美國，所以外界看到國民黨的一些動作調整，是釋放一些訊息，目的就是向外界澄清，國民黨不是一個過度親中，且跟美國態度不佳的政黨，而非在根本上，完全轉到親美反中的立場。