【罷免韓國瑜】挺韓罷韓進入決戰　防疫標準成為「戰場」

在新冠肺炎防疫工作仍嚴峻情況下，打開台灣的新聞頻道，盡是防疫的相關新聞，但延續2020年大選的罷免韓國瑜行動仍「鴨子划水」。罷韓團體周四（12日）晚間批評，高雄市府定於4月至5月擇一周末舉辦電子競技賽事活動，但韓國瑜不久前才說要注重防疫，底下局處馬上就公開招標電競嘉年華，兩套標準的原因只有一個，「為救青年支持度，電競嘉年華非辦不可」。

罷韓團體已於周一（9日）遞交40萬份連署書，高雄市選委會依規定須在4月18日以前完成查對工作，再送交台灣中選會審議，台灣中選會主委李進勇周四（12日）在台灣立法院備詢時表示，若罷免案確定成立，投票時間大約落在6月中下旬。

罷韓團體在街頭宣傳連署。（中央社）

由於時間緊迫，加上高雄市民「討厭韓國瑜」的情緒在2020年大選後仍未減弱，罷韓連署約在40天就完成55萬份連署書。國民黨新任黨主席江啟臣周一上任後，即對外宣布，黨中央會跟韓國瑜相互合作，看韓有無特別需要黨中央提供相關協助，讓韓國瑜可以度過罷韓危機。周三（11日）的國民黨中常會，許多中常委也紛紛提案「救韓」，包括加強宣傳市政、翻出前高雄市長陳菊任內「有問題的帳」，或是到高雄舉行「行動中常會」等等，全黨救一人。

另一方面，罷韓團體在遞交40萬份連署書時，也檢舉高雄市副市長、市選委會主委陳雄文無利益迴避，要求陳立即免兼高雄市選委會主委，讓罷韓、挺韓進入決戰。

國民黨新任黨主席表示，黨中央會跟韓國瑜相互合作，看韓有無特別需要黨中央提供相關協助，讓韓國瑜可以度過罷韓危機。（多維新聞）

而在台灣面對新冠肺炎疫情的衝擊下，防疫標準也成為罷韓團體力搏的戰場。罷韓團體之一的台灣基進周四晚間表示，高雄市運動發展局提出「2020高雄電競嘉年華整體活動策畫執行勞務採購書」，在需求說明書中明定採購金額新台幣500萬元，在4月至5月間擇一個周末舉辦電競賽事活動，但高雄文化局卻將3月至5月的其他活動延期或取消。

「同一個疫情，遇到罷免卻有兩套標準」，台灣基進批評，原因是韓國瑜為了搶救青年支持度，並砲轟韓國瑜不久前才在市政會議上稱，「為預防疫情擴散，針對各類型活動，請主辦機關依中央防疫政策及高市府相關規範辦理」，韓國瑜剛講要注重防疫，底下局處馬上公開招標500萬新台幣的電競嘉年華，「注重防疫形同隨便講講」。

Wecare高雄發起人尹立（從左至右）、罷韓提案法定領銜人陳冠榮、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋與公民割草行動代表李醫師組成的「罷韓四君子」，3月9日上午遞交40萬份連署書至高雄市選委會。（中央社）

台灣基進指出，面對罷韓民調支持度維持過半的超穩定結構，高雄市府決定大撒幣拯救青年選票，新聞局長在罷韓送件日指揮傳媒，質疑送件現場防疫，現在卻花大錢製造防疫破口，高雄市運發局這樣的「挺韓勇氣」，將造成高雄市民莫大的風險。

可以想見，在投票日逐步逼近下，最不應該染有政治色彩的防疫工作，已被罷韓、挺韓的人士拿來運用，在一方力圖守住基地，一方矢言奪回政權，未來的罷韓運動，將愈演愈烈。