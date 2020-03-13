【新冠肺炎】台立院三讀通過600億防疫紓困特別預算

台灣立法院於當地時間3月13日三讀通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案》，歲出計列新台幣600億元（1新台幣約合0.03美金），特別預算一半取自於歲計賸餘，另一半則以舉債支應。行政院長蘇貞昌於預算通過後，也以臉書（Facebook）發文向立法院朝野立委表示感謝之意。

由於新冠肺炎紓困特別預算並不是什麼爭議性案件，因此該案也很快速的完成三讀程序，讓行政單位有足夠的資源因應疫情帶來的衝擊。（截自國會頻道）

繼朝野立委於2月25日以5天的速度快速通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》之後，為因應逐漸擴張的新型冠狀病毒肺炎疫情，台灣行政院先於2月27日的行政院會上通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案》，再經過16天，立法院火速完成委員會審議及朝野協商，於3月13日通過預算，且沒有一毛預算遭刪除與凍結，顯示出朝野在防疫議題上的高度共識。

身兼國民黨主席的立委江啟臣於預算三讀後發言表示，台灣行政院於3月3日送來新冠肺炎紓困特別預算書，即便沒有提出疫情對台灣的衝擊評估報告，但國民黨仍舊配合審理預算，不過他還是要在預算三讀之際提醒執政黨，基於疫情正在全球擴散，再加上國際經濟情勢正在大幅變動，希望執政黨能夠將預算「對症下藥」並且「超前部署」。

台灣立法院13日審查《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案》，由立法院長游錫堃（右）敲槌宣布三讀通過。左為立法院祕書長林志嘉。（中央社）

國民黨立法院黨團書記長蔣萬安也指出，這次特別預算審查時，他發現某些部會尚未拿出編列預算的細部規劃，沒有完整計劃，甚至很多預算中所做的事情與年度預算所做的事情「非常雷同」，故他希望政府除了在防疫「超前部署」之外，更要「預算清清楚楚」且要用於刀口上。

台行政院院長蘇貞昌於2月27日表示，執政黨編列預算將秉持着「雨露均霑」、「立竿見影」、「固本強身」、「加速公建」等四大原則，針對受到這波疫情衝擊的各產業，提出紓困計劃，並依據紓困特別條例編列特別預算。