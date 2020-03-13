【新冠肺炎】疫情高峰在哪？台官方：大陸說的沒人信　WHO不願講

台灣流行疫情指揮中心今天（13日）下午2時公布台灣第50例新冠肺炎病例，為一名50多歲在台工作的美國籍男性，研判是遭已離境的美國友人感染，算是「境外帶入、境內感染」的本土案例。記者會中，指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中也回應陸方質疑台灣防疫表現是因為地理好和炒作的輿論，他坦言台灣不只地理好、運氣好、人也好，指「炒作說」過於沈重。

再者，考量美國和國際間日益升温的疫情，陳時中指出，美國的疫情已到臨界點，台灣對美將分州、分區域管制；對歐美等地區的邊境管制，要嚴格又不能「鎖國」。此外，針對疫情的高峰在哪？陳時中指名陸方和世界衛生組織（WHO）最有資格判斷。但「大陸的話沒人信，WHO不願講」，台灣只能「做最壞的打算，最好的準備」。

台流行疫情指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中認為陸方輿論指台灣「炒作」疫情不只離題，也過於沉重。（洪嘉徽/多維新聞）

有關台灣第50例確診病例，台流行疫情指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中指出，該病例是名獨自在台工作的美國籍男性，2月24日曾接待4名來台的美國友人（均於2月26日離境）。該個案於2月27日、3月4日及7日陸續出現畏寒、咳嗽及發燒症狀，7日就醫後收治住院，10日由醫院採檢通報於13日確診，目前於負壓隔離病房治療。

陳時中表示，根據第50例病患發病前的暴露史研判，遭美國友人感染的可能性較高。他說，第50例病患在2月24日接待的4名美國友人為兩對夫妻，其中一對夫妻有1人於2月24日出現冷顫、咳嗽、疲倦症狀，另1人於2月26日離境後也出現症狀，且該對夫妻在美國的家人於3月10日確診新冠肺炎。另一對夫妻亦有1人於2月26日離境後，出現呼吸道症狀。

此外，陳時中說，因為第50例確診者的美國友人並非是從流行疫區入境，且入境時也沒有症狀，所以沒被篩檢有無感染新冠肺炎。

有台灣媒體提及大陸有輿論指台灣防疫表現好，是因為地理位置好，以及政府「炒作」的關係。陳時中坦言，台灣不只地理好、運氣好、人也好，還有很多種好，因此整體就會比較好。要說「炒作」是離題了，用炒作形容也太過沉重。

台官方在3月13日宣布，搭乘第二批武漢包機返台的361人台人經採檢皆陰性，仍需檢疫隔離。（台灣流行疫情指揮中心提供）

面對疫情在國際間的大流行，陳時中感謝台外交部安排，他已跟在台的外國使節（包括邦交國成員和以文化、經濟名義駐台的代表）開會做簡報，並會談台灣可能採取的邊境管例措施。他說，外交使節都認為台灣防疫做得不錯，也願意與台灣合作邊境管制，例如在發給外籍人士簽證時，就能讓他們知道台灣相關的防疫措施。

陳時中坦言，美國疫情已到了臨界點，指揮中心將升級對美國的旅遊疫情等級建議，但由於美國地域廣大，所以會分州、分區域管制。因應歐、美等其他地區的疫情，陳時中認為，邊境管制雖然越嚴越好，但也不太可能「鎖國」，所以如何尋求平衡點是目前指揮中心正在思考和架構。

提及台灣接下來的邊境管制，陳時中說，除了一級流行疫區需居家隔離檢疫外，也正研議加強版的「自主健康管理」措施，例如會用手機監控，讓來台需要「自主健康管理」的外籍人士能回報每日體温和身體健康狀況，假如沒有回報會開始尋人的動作，也會訂有相關罰則。

至於是否針對外籍人士實行普遍性的篩檢措施，陳時中表示，經專家討論，認為沒有症狀時採檢，除病毒量高者可驗出，不然偽陰性很高，兩相衡量下，還是決定在外籍人士有症狀時，經專家認定後才會予以採檢。

新冠肺炎疫情延燒，紐約確診病例不斷增加，曼哈頓華埠街上不時可見戴口罩防疫的民眾。（中央社）

最後，陳時中也向台灣媒體分享了一名外國駐台代表對他的提問，以及他的看法。陳時中說，有外國駐台代表問他，「疫情何時會到達高峰？」他表示，實在沒辦法判斷，因為只能看到趨勢，但看不到疫情的終點。

陳時中指名，現在最有資格和能力預測疫情發展的是中國大陸和WHO。因為中國大陸病例最多，來龍去脈最清楚，但大陸講的話大家都不相信，而有許多專家和資訊的WHO卻偏偏又不講話。一個是講了不信，一個是不願意講，所以台灣很難判斷，只能做最壞的打算，最好的準備。他表示，在場的外國駐台代表都對此話，感到認同。