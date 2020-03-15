【觀察】九二共識，誰的共識？

九二共識作為國民黨近20年的一塊神主牌，正隨着連戰、宋楚瑜，乃至於馬英九一輩人的淡出，接受着新一輩愈顯台派的國民黨人的考驗。現任黨主席江啟臣自國民黨啟動黨魁補選伊始，便十足十地避談九二共識，其本省籍、地方派系出身，且自帶「中世代光環」，都是讓外界放大檢視其兩岸立場是否將有別於國民黨「傳統路線」的原因。

爾當江啟臣在黨主席就職式上猶未提九二共識，次日退而求其次，遂將九二共識內涵模糊化移轉，蔽「一中」、揚「求同存異」，稱「九二共識的理念與精神」不變後，同屬泛藍陣營的新黨終於按捺不住，由新黨主席吳成典具名發信，叩問江啟臣對於九二共識隻字未提，「令人不解」，並喊話國民黨若不要九二共識，新黨責無旁貸，將「結合所有認為需要九二共識的朋友，一同扛起維護兩岸和平穩定的大旗」。

新黨主席吳成典致國民黨公開信，點明一旦國民黨棄九二共識，意謂拱手民進黨兩岸話語權、無助兩岸關係發展。（Facebook@新黨打假除亂）

燙手山芋或是傳家寶

儘管不乏有親國民黨陣營學者為江啟臣緩頰，認為正因九二共識深陷敗選被檢討之列，因此江啟臣的不提，是為滿足黨內一派的「改革」所求，黨內另留有馬英九等人疾聲和唱九二共識，足矣。九二共識與否，在黨內各有各的調，雙簧之下，倒也平衡。

然而，國民黨內的問題正在於，當有一方將九二共識視作定海神針、傳家寶，另有一派認為是燙手山芋，亟欲脱手，兩者美其名平衡對峙，亦可稱作是分裂前的表面張力。

國民黨內的世代問題，不僅反映在一般外界常探討的接班梯隊，以及是否因為中樞高齡化進而與社會青年世代價值產生鴻溝的問題上，兩岸關係的基本認識與價值觀，同樣反映在國民黨內的世代差異之中。

儘管被奉為「少主」的江啟臣已成黨主席新貴，但在國民黨中央方面，諸如副主席、秘書長等一級黨務主管的人事仍未定案，據瞭解，相關人事案極有可能在3月18日的中常會後能有結果。而相關職位報派轉入黨職的人選，不乏多位卸下前屆立委身份的國民黨中生代，新面孔或將魚貫入主黨中央是一般分析，正面來說，這將有別於過去數年，不論國民黨主席由大位誰接掌，高層黨務主管總是由同一批人主導的局面。簡言之，換湯換藥下，國民黨中央真或有機會因為提拔新一波中世代而有新氣象。

只是，盡數前述相關的可能人選若真如報派進入黨中央，其對於兩岸關係的基本認知，恐怕也將有「新氣象」，基本認知恐怕不是傳統意義上的基本。箇中人士不乏在2020年敗選後，直接點名「九二共識的確是該檢討」、「九二共識已然崩解」、「建立以台灣為主體性的兩岸論述」、「九二共識不是國民黨說了算，同時需要和社會與大陸溝通」等等，顯然，九二共識這塊在其父執輩眼中、辛苦折衝兩岸多年而來的傳家寶，之於中世代國民黨菁英而言，恐怕不是家寶，而是家累。

國民黨確實需要善理黨內菁英新陳代謝的問題，但世代本位與價值差異的兩岸認知，恐怕不僅僅是世代換屆般容易處理。

新任國民黨主席江啟臣，選前避談九二共識，就任後閃爍其詞，其兩岸立場引人側目。（洪嘉徽攝）

待價而沽或是賤價求售

另一方面於國民黨外，新黨主席吳成典在江啟臣就任國民黨主席第二天發出的公開信，無疑是一封戰書，同時象徵九二共識在國民黨內出現「離心」之後，急於有人想要代理的局面。

長年而言，自2005年「胡連會」開啟國共黨對黨交流後，九二共識便成為讓國民黨在兩岸論述取得絕對優勢的黨產，一則可以對口中共，另則在民進黨毫無兩岸論述的建樹下，只要朝九晚五奉着九二共識，根本待價而沽。

只是當民進黨一步步將九二共識與一國兩制劃上等號，國民黨內也隨聞其聲，罷行其事，江啟臣在九二共識的認識上一旦確認改弦易轍，黨內、以至於同屬泛藍的新黨跳腳，一點都不叫人意外。江啟臣不提九二共識，改口強調「九二共識背後最重要的精神和智慧」，無疑是把原本待價而沽的九二共識，降格以下，甚至有賤價求售、不欲續約代理的味道。

是以，新黨急於出面質疑江啟臣是否藉此挾帶「私貨」，偷渡「獨台」思維，欲搶佔九二共識的旗幟反倒顯得進可攻、退可守：逼迫國民黨這個政治大盤商不得退出九二共識的代理，望懸崖勒馬，另可兼搶深藍支持者的這口灶。

向來團結有礙的國民黨，敗選後竟意外成巧，不僅把民進黨操作多年的虛化九二共識真當一回事，還將黨內異世代間、泛藍友黨，甚至中共都意外團結在一起，致他們都想反問國民黨與江啟臣一個基本的問題：先不與民進黨辯論兩岸有沒有九二共識，而是九二共識到底還是不是國民黨的共識？