台學者：國民黨若放棄「九二共識」　就與民進黨沒分別

國民黨新任主席江啟臣就任後，中共並未依往例發出賀電，僅有大陸國台辦發言人朱鳳蓮公開表示，希望「珍惜和維護兩黨既有政治基礎」。而江啟臣就職致辭的內容也沒提到「九二共識」，引發外界揣測。對此，亞太和平研究基金會首席顧問趙春山指出，若放棄「九二共識」，就是放棄國共關係的談判基礎，很難跟大陸再發展良性互動，這樣在大陸眼裏看來，國民黨與民進黨也沒有不同。

趙春山認為，國民黨若將九二共識當做負債，就是搞錯方向。一旦放棄這個國共談判基礎，那在中共眼裏，國民黨與民進黨也就沒兩樣。（楊家鑫攝）

綜合台媒報道，針對未來國共關係走向，馬英九兩岸政策重要智囊、淡江大學陸究所榮譽教授趙春山指出，中共沒有發賀電是對整個國民黨的不滿，並非只是江啟臣。其實國民黨在2016年政黨輪替後，不僅沒有做好對美國關係，也沒有做好兩岸關係。

趙春山認為，國民黨如果還想要重新執政，應該針對兩岸關係有話語權，「九二共識」是發展國共關係的資產，當成負債是搞錯方向。江啟臣應該要做的是與時俱進給「九二共識」內涵，一個新的詮釋，不是放棄「九二共識」，但這不只是江啟臣，也是中國大陸要做的事情。

他強調，過去很多人說是「九二共識」是國共之間的關係，但是其實「九二共識」發揮作用是馬英九執政時候，那也是兩岸關係。蔡英文是承受「九二共識」的精神以及發揮成果，只是認為沒有共識。但重點在於「精神」以及能否發揮作用的工具價值最重要。

他表示，兩岸要務實，如果能發揮成就好功能，就應該要繼續，也可以創造新名詞，只要能夠發揮過去「九二共識」的功能都可以。其實「九二共識」精神還在，對於談判還是有發揮功能，但對於「九二共識」內涵需進一步釐清，這必須是雙方協商才能解決。

趙春山又指，過去「九二共識」很重要的是對於「一個中國」的模糊，但現在已經沒有模糊空間。在中國大陸眼中到底「中華民國」是什麼樣的概念？這是未來談「九二共識」，給中國大陸的問卷。

他強調，國民黨應該要提出與民進黨區隔的兩岸論述，讓民眾有其他選擇，如果國民黨認為是民進黨兩岸論述成功讓大選勝出，想要學習民進黨，那就是東施效顰。

江啟臣就職時未提及九二共識，日前又稱，會等黨內凝聚共識後，再對外說明。（洪嘉徽攝）

另一方面，台灣大學心理系名譽教授黃光國表示，江啟臣是國際關係方面的專家，在大學裏開的第一門課程就是兩岸關係。江一定非常了解，在兩岸關係方面，台灣可以作的選擇其實非常有限，而且每一種選擇都已經作過深入的討論。

黃光國認為，蔡英文堅決反對「一國兩制台灣方案」，其實是在自己施政無能的情況下，刻意扭曲對岸原意的一種選舉操作。這種「民粹主義」的作法只是為了她個人的勝選，根本不可能解決兩岸的危機。

他質疑，國民黨在兩岸關係方面，究竟要如何自我定位呢？如果說反對「一國兩制」是當前台灣的共識，難道「非一國兩制」的和平統一方案，國民黨也要反對嗎？如果國民黨連這個問題都沒有自己的立場，他如何可能重返執政？