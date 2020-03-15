【罷免韓國瑜】江啟臣任國民黨主席後首晤韓國瑜：將以行動力挺

台灣高雄市長韓國瑜罷免連署案已突破第二階段門檻，新任國民黨主席江啟臣與國民黨立法院黨團總召林為洲、書記長蔣萬安今天（15日）南下高雄，與韓國瑜閉門會談近1小時，雙方決定要以行動力挺韓國瑜推動市政，也希望高雄市民繼續支持韓。

江啟臣今天先以國民黨主席的身份，參加高雄光德寺靜心長老讚頌大典，並在會上與韓國瑜同台。關於「江韓會」的內容，江啟臣於大典後受訪時表示，他將與韓討論國民黨中央如何與高雄市政府合作推動市政。這也是江啟臣就任國民黨主席後，首度與韓國瑜會面。

國民黨在兩人閉門會談後發布新聞稿指出，江啟臣、韓國瑜兩人在會上針對多項議題進行意見交換，尤其是在防疫措施、市政內容、政策合作、黨務再造等議題上，雙方均達成共識要一同合作；韓國瑜也對甫就任黨主席的江啟臣獻上「任重道遠」等祝福，並希望江能為國民黨開創新局、帶領國民黨大步向前。

國民黨黨主席江啟臣、立法院黨團幹部與韓國瑜會面。（國民黨黨中央提供）

江啟臣指出，國民黨中央對所有從政同志，包含地方縣市長、民代都必須相互合作與支援，更要成為一個接地氣的政黨，基於高雄市這一年改變很大，市政也有相當程度的進展，因此也呼籲全黨應力挺韓國瑜繼續服務市民，更承諾身為黨主席的他一定會支持韓國瑜。

韓國瑜也在會上向江啟臣指出，當前高雄市的施政重心為「防疫第一、市政優先」；韓也提到，由於高雄市過去的建設不足，雖具直轄市地位，卻沒得到應有的發展，因此他也拜託江啟臣與國民黨團，希望能協調中央鬆綁法規與經費補助上能給予高雄市大力支持，讓高雄市能擺脱沉重的財政負擔，提升市政建設與福祉。

至於國民黨改造的部份，江啟臣則表示，未來黨中央將成立一個溝通聯繫與指揮作戰機制，整合立法院黨團、執政縣市政府、縣市議會與智庫資源，在國民黨中央掌握議題趨勢與節奏下，讓立法院黨團、智庫率先提出因應方案回應，既提升國民黨的政策力，也展現重返執政的決心。